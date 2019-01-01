39 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 18 травня 2020 року офіційно підтверджено 1224 випадки захворювання на коронавірус, з них у 103 дітей та 219 медичних працівників (дані за весь період).
Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):
м. Ірпінь – 60;
м. Буча – 38; (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);
смт Коцюбинське – 29;
смт Гостомель – 9;
смт Ворзель – 5;
смт Бородянка – 3.
м. Буча – 38; (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);
смт Коцюбинське – 29;
смт Гостомель – 9;
смт Ворзель – 5;
смт Бородянка – 3.
9 – у Бородянському р-ні
( смт. Немішаєво -2; с.Озірщина– 1,
смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 1;
с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1; с. Луб’янка –1);
– у Києво-Святошинському р-ні – 352
( м. Вишневе – 165, с. С. Борщагівка – 39,
с. Крюковщина – 25, м. Боярка – 21,
с. П. Борщагівка – 28, с. Лісники – 5,
с. Гатне -6, с. Святопетрівське – 15, с..Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,
с..Шпитьки – 1, с. Тарасівка -9, с. Чайки – 3,
с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1,
с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 2,
с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1,
с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 2, с. Мироцьке – 2,
с. Хотів -4, с. Чабани – 2);