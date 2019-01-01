39 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

м. Ірпінь – 60;

м. Буча – 38; (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);

смт Коцюбинське – 29;

смт Гостомель – 9;

смт Ворзель – 5;

смт Бородянка – 3.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):9 – у Бородянському р-ні( смт. Немішаєво -2; с.Озірщина– 1,смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 1;с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1; с. Луб’янка –1);– у Києво-Святошинському р-ні – 352( м. Вишневе – 165, с. С. Борщагівка – 39,с. Крюковщина – 25, м. Боярка – 21,с. П. Борщагівка – 28, с. Лісники – 5,с. Гатне -​6, с. Святопетрівське – 15, с..Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,с..Шпитьки – 1, с. Тарасівка -​9, с. Чайки – 3,с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1,с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 2,с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1,с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 2, с. Мироцьке – 2,с. Хотів -4, с. Чабани – 2);