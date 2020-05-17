36 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

м.Ірпінь - 59;

смт.Ворзель - 5;

смт.Гостомель - 9;

м.Буча - 35; (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);

смт.Коцюбинське – 24;

смт.Бородянка - 3

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 17 травня в Україні 18291 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 514 летальних, 5116 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 433 нові випадки. Загалом захворіли 1301 дитина та 3569 медиків.За даними ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» станом на 8.00 год. 17.05.2020 року в Київській області 1197 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної інфекції (з них 103 - у дітей) 26 летальних випадки.В Києво-Святошинському – 345(Вишневе-165, с.Софіївська Борщагівка-39);В Обухівському районі-212, з них 26 дітей (смт.Козин-25, с.Романків-5, м.Обухів-95, м.Українка-36, с.Красна Слобідка-2);