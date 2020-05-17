36 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 17 травня в Україні 18291 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 514 летальних, 5116 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 433 нові випадки. Загалом захворіли 1301 дитина та 3569 медиків.
За не офіційними даними, в Ірпінській міській лікарні захворіли 25 медиків.
За даними ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» станом на 8.00 год. 17.05.2020 року в Київській області 1197 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної інфекції (з них 103 - у дітей) 26 летальних випадки.
В Києво-Святошинському – 345(Вишневе-165, с.Софіївська Борщагівка-39);
В Обухівському районі-212, з них 26 дітей (смт.Козин-25, с.Романків-5, м.Обухів-95, м.Українка-36, с.Красна Слобідка-2);
За не офіційними даними, в Ірпінській міській лікарні захворіли 25 медиків.
м.Ірпінь - 59;
смт.Ворзель - 5;
смт.Гостомель - 9;
м.Буча - 35; (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);
смт.Коцюбинське – 24;
смт.Бородянка - 3
смт.Ворзель - 5;
смт.Гостомель - 9;
м.Буча - 35; (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);
смт.Коцюбинське – 24;
смт.Бородянка - 3
За даними ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» станом на 8.00 год. 17.05.2020 року в Київській області 1197 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної інфекції (з них 103 - у дітей) 26 летальних випадки.
В Києво-Святошинському – 345(Вишневе-165, с.Софіївська Борщагівка-39);
В Обухівському районі-212, з них 26 дітей (смт.Козин-25, с.Романків-5, м.Обухів-95, м.Українка-36, с.Красна Слобідка-2);