35 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 16 травня 2020 року офіційно підтверджено 1143 випадків захворювання на коронавірус, з них у 97 дитини та 190 медичних працівників (дані за весь період).

Статистика вражає:

м. Ірпінь – 44,

м. Буча – 34, (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);

смт Коцюбинське – 16,

м. Вишгород​- 17,

смт Гостомель – 9,

смт Ворзель – 4,

смт Бородянка – 3

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):– у Києво-Святошинському р-ні – 343( м. Вишневе – 164, с. С. Борщагівка – 39,с. Крюковщина – 24, м. Боярка – 21,с. П. Борщагівка – 28, с. Лісники – 5,с. Гатне -​6, с. Святопетрівське – 13,с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,с. Тарасівка -​7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1,с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1,с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2,с. Гореничі – 2, с. Ходосівка – 1,с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1,с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1,с. Мироцьке – 2, с. Хотів -3, с. Чабани – 2);8 – у Бородянському р-ні( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво – 1;с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2;с. Бабинці -1; с. Луб’янка –1);– у Києво-Святошинському р-ні – 87(6 – с. СофіївськаБорщагівка, 4 – с. Крюковщина,53 – м .Вишневе, 7 – м. Боярка,4 – с. Гатне, 5 – с. Лісники,2 – с. Святопетрівське , 1 – с. Дмитрівка,1 – с. Капітанівка, 1- с. Нове, с. Білогородка–3);