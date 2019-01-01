35 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 16 травня 2020 року офіційно підтверджено 1143 випадків захворювання на коронавірус, з них у 97 дитини та 190 медичних працівників (дані за весь період).
Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):
Статистика вражає:
м. Ірпінь – 44,
м. Буча – 34, (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);
смт Коцюбинське – 16,
м. Вишгород- 17,
смт Гостомель – 9,
смт Ворзель – 4,
смт Бородянка – 3
м. Ірпінь – 44,
м. Буча – 34, (а також +1 в селі Тарасівщина, вже одужав);
смт Коцюбинське – 16,
м. Вишгород- 17,
смт Гостомель – 9,
смт Ворзель – 4,
смт Бородянка – 3
– у Києво-Святошинському р-ні – 343
( м. Вишневе – 164, с. С. Борщагівка – 39,
с. Крюковщина – 24, м. Боярка – 21,
с. П. Борщагівка – 28, с. Лісники – 5,
с. Гатне -6, с. Святопетрівське – 13,
с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,
с. Тарасівка -7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1,
с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1,
с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2,
с. Гореничі – 2, с. Ходосівка – 1,
с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1,
с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1,
с. Мироцьке – 2, с. Хотів -3, с. Чабани – 2);
8 – у Бородянському р-ні
( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво – 1;
с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2;
с. Бабинці -1; с. Луб’янка –1);
– у Києво-Святошинському р-ні – 87
(6 – с. СофіївськаБорщагівка, 4 – с. Крюковщина,
53 – м .Вишневе, 7 – м. Боярка,
4 – с. Гатне, 5 – с. Лісники,
2 – с. Святопетрівське , 1 – с. Дмитрівка,
1 – с. Капітанівка, 1- с. Нове, с. Білогородка–3);