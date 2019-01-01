33 випадка COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 15 травня 2020 року офіційно підтверджено 1094 випадки захворювання на коронавірус, з них у 94 дітей та 184 медичних працівників (дані за весь період).

смт Бородянка – 3;

м. Буча – 33 (з них 1 в селі Тарасівщина);

м. Вишгород​- 17;

м. Ірпінь – 41;

смт Ворзель – 4;

смт Гостомель – 9;

смт Коцюбинське – 13;

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):– у Києво-Святошинському р-ні – 330( м. Вишневе – 163, с. С. Борщагівка – 36,с. Крюковщина – 23, м. Боярка – 19,с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5,с. Гатне -​6, с. Святопетрівське – 12,с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,с. Тарасівка -​7, с. Чайки – 3,с. Нове – 1, с. Кременище – 1,с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1,с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 2,с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1,с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2,с. Віта Поштова – 1, с. Мироцьке – 2,с. Хотів -2, с. Чабани – 2);8 – у Бородянському р-ні( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво-1;с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2;с. Бабинці -1; с. Луб’янка –1);– у Києво-Святошинському р-ні – 87 (6 – с. СофіївськаБорщагівка, 4 – с. Крюковщина, 53 – м .Вишневе, 7 – м. Боярка, 4 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 2 – с. Святопетрівське , 1 – с. Дмитрівка, 1 – с. Капітанівка, 1- с. Нове, с. Білогородка–3);