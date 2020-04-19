Міський голова привітав громаду з Міжнародним днем сім’ї

Анатолій Федорук, Бучанський міський голова, на сторінці в Фейсбук привітав жителів:
Шановна громадо, єдина родино!
Травневі свята народилися з безмежної любові і вдячності до тих, хто дав нам життя і виводить на самостійну дорогу, хто дбає про духовний і національний розвиток родини.
На добрих материнських порадах і мудрих батьківських настановах тримається світ, з нього проростають здобутки кожного нового покоління, якими вони і пишаються.
434 багатодітні родини проживають у Бучанській ОТГ, у яких виростає 1402 дітей. «Найголосніші» дві родини , у яких ранок починається із семи «я».
Родина для кожної людини – це найміцніша фортеця, у якій завжди можна знайти захисті підтримку. Саме в сім’ї люди вчаться робити добро, тут формують принципи взаєморозуміння і поваги, виховуються почуття любові до ближнього.
У 14 сім’ях мами – героїні обціловують щоранку 84 дітей ,які щасливі від дотику маминих рук і батькових порад.
Міцна родина- опора та надія для кожної людини, берег любові й тепла гавань, де під променями батьків сходять добрі і мудрі зерна життя. У колі близьких і рідних ми відчуваємо себе по-справжньому щасливими, потрібними і незамінними, а наші справи та вчинки знаходять сенс.
Нехай святі почуття зігрівають ранки у кожній сім’ї, нехай щастям повниться кожна оселя!
Щастя кожній родині і Україні!
Шановна громадо, єдина родино!
Вітаю з Міжнародним днем сім’ї!
Травневі свята народилися з безмежної любові і вдячності до тих, хто дав нам життя і виводить на самостійну дорогу, хто дбає про духовний і національний розвиток родини.
На добрих материнських порадах і мудрих батьківських настановах тримається світ, з нього проростають здобутки кожного нового покоління, якими вони і пишаються.
434 багатодітні родини проживають у Бучанській ОТГ, у яких виростає 1402 дітей. «Найголосніші» дві родини , у яких ранок починається із семи «я».
Родина для кожної людини – це найміцніша фортеця, у якій завжди можна знайти захисті підтримку. Саме в сім’ї люди вчаться робити добро, тут формують принципи взаєморозуміння і поваги, виховуються почуття любові до ближнього.
У 14 сім’ях мами – героїні обціловують щоранку 84 дітей ,які щасливі від дотику маминих рук і батькових порад.
Міцна родина- опора та надія для кожної людини, берег любові й тепла гавань, де під променями батьків сходять добрі і мудрі зерна життя. У колі близьких і рідних ми відчуваємо себе по-справжньому щасливими, потрібними і незамінними, а наші справи та вчинки знаходять сенс.
Нехай святі почуття зігрівають ранки у кожній сім’ї, нехай щастям повниться кожна оселя!
Щастя кожній родині і Україні!