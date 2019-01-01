31 випадок COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

м.Ірпінь- 35;

м.Буча- 31 (з них 1 в селі Тарасівщина);;

м.Вишгород- 17;

смт.Коцюбинське– 12;

смт.Ворзель- 4;

смт.Гостомель- 9;

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 14 травня 2020 року офіційно підтверджено 1067 випадків захворювання на коронавірус, з них у 93 дитини та 177 медичних працівників (дані за весь період).Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):– у Києво-Святошинському р-ні – 328( м. Вишневе – 162, с. С. Борщагівка – 36,с. Крюковщина – 23, м. Боярка – 19,с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5,с. Гатне -​6, с. Святопетрівське – 12,с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,с. Тарасівка -​7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1,с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1,с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 1,с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1,с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2,с. Віта Поштова – 1, с. Мироцьке – 2,с. Хотів -1, с. Чабани – 1);8 – у Бородянському р-ні( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво-1;с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2;с. Бабинці -1; с. Луб’янка –1);