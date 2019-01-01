31 випадок COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 14 травня 2020 року офіційно підтверджено 1067 випадків захворювання на коронавірус, з них у 93 дитини та 177 медичних працівників (дані за весь період).
Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):
– у Києво-Святошинському р-ні – 328
( м. Вишневе – 162, с. С. Борщагівка – 36,
с. Крюковщина – 23, м. Боярка – 19,
с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5,
с. Гатне -6, с. Святопетрівське – 12,
с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,
с. Тарасівка -7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1,
с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1,
с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 1,
с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1,
с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2,
с. Віта Поштова – 1, с. Мироцьке – 2,
с. Хотів -1, с. Чабани – 1);
8 – у Бородянському р-ні
( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво-1;
с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2;
с. Бабинці -1; с. Луб’янка –1);
м.Ірпінь- 35;
м.Буча- 31 (з них 1 в селі Тарасівщина);;
м.Вишгород- 17;
смт.Коцюбинське– 12;
смт.Ворзель- 4;
смт.Гостомель- 9;
м.Буча- 31 (з них 1 в селі Тарасівщина);;
м.Вишгород- 17;
смт.Коцюбинське– 12;
смт.Ворзель- 4;
смт.Гостомель- 9;
Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):
– у Києво-Святошинському р-ні – 328
( м. Вишневе – 162, с. С. Борщагівка – 36,
с. Крюковщина – 23, м. Боярка – 19,
с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5,
с. Гатне -6, с. Святопетрівське – 12,
с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,
с. Тарасівка -7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1,
с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1,
с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 1,
с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1,
с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2,
с. Віта Поштова – 1, с. Мироцьке – 2,
с. Хотів -1, с. Чабани – 1);
8 – у Бородянському р-ні
( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво-1;
с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2;
с. Бабинці -1; с. Луб’янка –1);