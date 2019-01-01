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Поліція ліквідувала пункт металобрухту в місті Буча

До чергової служби Ірпінського ВП надійшла низка заяв та повідомлень від місцевих жителів міста Бучі щодо незаконної роботи металоприйому, який знаходиться по вул. Старо-Яблунській.
Правоохоронцями встановлено: громадяни здійснювали прийом чорного та кольорового металу без відповідних дозвільних документів. Для оформлення відповідних матеріалів було направлено слідчо-оперативну групу.
Кольоровий матеріал, що знаходився на пункті прийому поліцейськими вилучено.

За вказаним фактом в Ірпінському ВП відкрито кримінальне провадження за ст.213 КК України (Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом).

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Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області 
 поліція Буча Ірпінь
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