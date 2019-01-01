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29 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону


За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 13 травня 2020 року офіційно підтверджено 1049 випадків захворювання на коронавірус, з них у 93 дитини та 170 медичних працівників (дані за весь період).



Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):

м. Ірпінь – 33
м. Буча – 29 (з них 1 в селі Тарасівщина);
м. Вишгород​- 17
смт Коцюбинське – 11
смт Гостомель – 8
смт Ворзель – 4
смт Бородянка – 3


– у Києво-Святошинському р-ні – 328
( м. Вишневе – 162, с. С. Борщагівка – 36,
с. Крюковщина – 23, м. Боярка – 19,
с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5,
с. Гатне -​6, с. Святопетрівське – 12,
с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,
с. Тарасівка -​7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1,
с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1,
с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2,
с. Гореничі – 1, с. Ходосівка – 1,
с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1,
с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1,
с. Мироцьке – 2, с. Хотів -1, с. Чабани – 1);

7 – у Бородянському р-ні
( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво-1;
с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1);

15 – у Вишгородському р-ні
(с. Нові Петрівці-3, с. Старі Петрівці – 2,
с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 2;
с. Демидів -1; с. В. Дубечня -1,
с. Козоровичі -1, с. Катюжанка – 1;
с. Новосілки-1, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 84
(4 – с. СофіївськаБорщагівка, 4 – с. Крюковщина,
53 – м .Вишневе, 7 – м. Боярка, 4 – с. Гатне,
5 – с. Лісники, 2 – с. Святопетрівське ,
1 – с. Дмитрівка, 1 – с. Капітанівка,
1- с. Нове, с. Білогородка–2);

За час пандемії померло – 24 людини.
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#coronavirus Буча Ірпінь
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