Пенсійний фонд: Про травневий перерахунок пенсій

Пенсії перераховано із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсій, у розмірі 1,11. Відповідно до згаданого рішення Уряду, розмір підвищення в результаті перерахунку не може бути менше 100 гривень.

Виплата проіндексованих пенсій проводиться з 4 травня 2020 року у встановлені пенсіонерам дати виплат шляхом зарахування на рахунки в банках або через АТ «Укрпошта».

Крім того враховано, що розмір пенсійних виплат у одержувачів пенсій, призначених згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які набули необхідного страхового стажу (35 років чоловіки та 30 років жінки), не може бути нижче 2100 гривень.