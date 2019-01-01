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Пенсійний фонд: Про травневий перерахунок пенсій

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 року № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році» Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві проведено індексацію пенсій з 1 травня.

Пенсії перераховано із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсій, у розмірі 1,11. Відповідно до згаданого рішення Уряду, розмір підвищення в результаті перерахунку не може бути менше 100 гривень.


Крім того враховано, що розмір пенсійних виплат у одержувачів пенсій, призначених згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які набули необхідного страхового стажу (35 років чоловіки та 30 років жінки), не може бути нижче 2100 гривень.

У місті Києві перерахунок проведено автоматично (без особистих звернень) 645 тис. 395 пенсіонерам. Середній розмір підвищення пенсії становить 332,4 гривні.

Виплата проіндексованих пенсій проводиться з 4 травня 2020 року у встановлені пенсіонерам дати виплат шляхом зарахування на рахунки в банках або через АТ «Укрпошта».
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Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві 
 пенсійний фонд
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