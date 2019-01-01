25 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 12 травня 2020 року офіційно підтверджено
1023 випадків захворювання на коронавірус, з них у 93 дитини та 160 медичних працівників (дані за весь період).
Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):
м. Ірпінь – 30;
м. Буча – 25 (з них 1 в с. Тарасівщина);
м. Вишгород - 17;
смт Коцюбинське – 11;
смт Гостомель – 8;
смт Ворзель – 4;
смт Бородянка – 3;
м. Буча – 25 (з них 1 в с. Тарасівщина);
м. Вишгород - 17;
смт Коцюбинське – 11;
смт Гостомель – 8;
смт Ворзель – 4;
смт Бородянка – 3;
7 – у Бородянському р-ні
( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво-1;
с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2;
с. Бабинці -1);
– у Києво-Святошинському р-ні – 324
(м. Вишневе – 159, с. С. Борщагівка – 36,
с. Крюковщина – 22, м. Боярка – 19,
с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5,
с. Гатне -6, с. Святопетрівське – 12,
с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,
с. Тарасівка -7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1,
с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1,
с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 1,
с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1,
с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1, с. Мироцьке – 2,
с. Хотів -1, с. Чабани – 1);
– у Києво-Святошинському р-ні – 82
(3 – с. СофіївськаБорщагівка, 4 – с. Крюковщина,
53 – м .Вишневе, 6 – м. Боярка,
4 – с. Гатне, 5 – с. Лісники,
2 – с. Святопетрівське , 1 – с. Дмитрівка,
1 – с. Капітанівка, 1- с. Нове, с. Білогородка–2);