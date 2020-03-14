24 випадка COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

11 травня отримано офіційно підтверджену інформацію про позитивний результат аналізу ПЛР на коронавірус у двох бучанців, зараження яких не пов’язане із жодним із попередніх випадків.



Вони перебувають під контролем сімейних лікарів на самоізоляції вдома.

Наразі іхній стан задовільний. Встановлюється коло контактних осіб.



Дотримуйтеся правил, уникайте контактів з особами, які можуть бути потенційно інфікованими!

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 110.00 11 травня 2020 року офіційно підтверджено 1000 випадків захворювання на коронавірус, з них у 91 дітей та 158 медичних працівників (дані за весь період).За останню добу виявлено 28 нових випадків.Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):( м. Вишневе – 160, с. С. Борщагівка – 36,с. Крюковщина – 22, м. Боярка – 19,с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5,с. Гатне -​6, с. Святопетрівське – 12,с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,с. Тарасівка -​7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1,с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1,с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 1,с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1,с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1, с. Мироцьке – 2,с. Хотів -1, с. Чабани – 1);( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво -1;с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1);(с. Нові Петрівці-3, с. Старі Петрівці – 1,с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 2;с. Демидів -1; с. В. Дубечня -1,с. Козоровичі -1, с. Новосілки-1,с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1);За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3171 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 43 повідомлень про підозру.