22 випадка COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 9 травня 2020 року офіційно підтверджено 959 випадків захворювання на коронавірус, з них у 88 дітей та 135 медичних працівників. (данні за весь період)

смт Бородянка – 3

м. Буча – 22 (з них 1 в с. Тарасівщина)

м. Вишгород – 15

м. Ірпінь – 27

м. Макарів -1

смт Ворзель – 4

смт Гостомель – 8

смт Коцюбинське – 9

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):– у Києво-Святошинському р-ні – 317( м. Вишневе – 157, с. С. Борщагівка – 35,с. Крюковщина – 22, м. Боярка – 19,с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5,с. Гатне – 6, с. Святопетрівське – 11,с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,с. Тарасівка – 7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1,с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1,с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2,с. Гореничі – 1, с. Ходосівка – 1,с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1,с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1,с. Мироцьке – 2, с. Чабани – 1)7 – у Бородянському р-ні( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво -1;с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1);12 – у Вишгородському р-ні(с. Нові Петрівці-3, с. Старі Петрівці – 1,с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 2;с. В. Дубечня -1, с. Козоровичі -1,с. Новосілки-1, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1);