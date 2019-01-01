22 випадка COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 9 травня 2020 року офіційно підтверджено 959 випадків захворювання на коронавірус, з них у 88 дітей та 135 медичних працівників. (данні за весь період)
Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):
смт Бородянка – 3
м. Буча – 22 (з них 1 в с. Тарасівщина)
м. Вишгород – 15
м. Ірпінь – 27
м. Макарів -1
смт Ворзель – 4
смт Гостомель – 8
смт Коцюбинське – 9
м. Буча – 22 (з них 1 в с. Тарасівщина)
м. Вишгород – 15
м. Ірпінь – 27
м. Макарів -1
смт Ворзель – 4
смт Гостомель – 8
смт Коцюбинське – 9
– у Києво-Святошинському р-ні – 317
( м. Вишневе – 157, с. С. Борщагівка – 35,
с. Крюковщина – 22, м. Боярка – 19,
с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5,
с. Гатне – 6, с. Святопетрівське – 11,
с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,
с. Тарасівка – 7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1,
с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1,
с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2,
с. Гореничі – 1, с. Ходосівка – 1,
с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1,
с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1,
с. Мироцьке – 2, с. Чабани – 1)
7 – у Бородянському р-ні
( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво -1;
с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1);
12 – у Вишгородському р-ні
(с. Нові Петрівці-3, с. Старі Петрівці – 1,
с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 2;
с. В. Дубечня -1, с. Козоровичі -1,
с. Новосілки-1, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1);