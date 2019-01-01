20 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 8 травня 2020 року офіційно підтверджено 935 випадків захворювання на коронавірус, з них у 86 дітей та 108 медичних працівників (дані за весь період).
Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):
– у Києво-Святошинському р-ні – 314
( м. Вишневе – 155, с. С. Борщагівка – 34,
с. Крюковщина – 22, м. Боярка – 19,
с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5,
с. Гатне –6, с. Святопетрівське – 11,
с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,
с. Тарасівка –7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1,
с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1,
с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2,
с. Гореничі – 1, с. Ходосівка – 1,
с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1,
с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1,
с. Мироцьке – 2, с. Чабани – 1)
7 – у Бородянському р-ні
( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво-1;
с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2;
с. Бабинці -1);
10 – у Вишгородському р-ні
(с. Нові Петрівці-3, Тарасівщина – 1;
смт. Димер – 1; с. В. Дубечня -1,
с. Козоровичі -1, с. Новосілки-1,
с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1).
Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):
м. Буча – 20 (з них 1 в с. Тарасівщина)
м. Ірпінь – 26
смт Гостомель – 7
смт Коцюбинське – 8
смт Бородянка – 2
смт Ворзель – 4
м. Бровари – 29
м. Вишгород– 14
м. Вишневе – 155
м. Боярка – 19
м. Ірпінь – 26
смт Гостомель – 7
смт Коцюбинське – 8
смт Бородянка – 2
смт Ворзель – 4
м. Бровари – 29
м. Вишгород– 14
м. Вишневе – 155
м. Боярка – 19
– у Києво-Святошинському р-ні – 314
( м. Вишневе – 155, с. С. Борщагівка – 34,
с. Крюковщина – 22, м. Боярка – 19,
с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5,
с. Гатне –6, с. Святопетрівське – 11,
с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,
с. Тарасівка –7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1,
с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1,
с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2,
с. Гореничі – 1, с. Ходосівка – 1,
с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1,
с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1,
с. Мироцьке – 2, с. Чабани – 1)
7 – у Бородянському р-ні
( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво-1;
с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2;
с. Бабинці -1);
10 – у Вишгородському р-ні
(с. Нові Петрівці-3, Тарасівщина – 1;
смт. Димер – 1; с. В. Дубечня -1,
с. Козоровичі -1, с. Новосілки-1,
с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1).