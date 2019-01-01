20 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

м. Буча – 20 (з них 1 в с. Тарасівщина)

м. Ірпінь – 26

смт Гостомель – 7

смт Коцюбинське – 8

смт Бородянка – 2

смт Ворзель – 4



м. Бровари – 29

м. Вишгород​– 14

м. Вишневе – 155

м. Боярка – 19

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 8 травня 2020 року офіційно підтверджено 935 випадків захворювання на коронавірус, з них у 86 дітей та 108 медичних працівників (дані за весь період).Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):– у Києво-Святошинському р-ні – 314( м. Вишневе – 155, с. С. Борщагівка – 34,с. Крюковщина – 22, м. Боярка – 19,с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5,с. Гатне –​6, с. Святопетрівське – 11,с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,с. Тарасівка –​7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1,с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1,с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2,с. Гореничі – 1, с. Ходосівка – 1,с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1,с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1,с. Мироцьке – 2, с. Чабани – 1)7 – у Бородянському р-ні( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво-1;с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2;с. Бабинці -1);10 – у Вишгородському р-ні(с. Нові Петрівці-3, Тарасівщина – 1;смт. Димер – 1; с. В. Дубечня -1,с. Козоровичі -1, с. Новосілки-1,с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1).