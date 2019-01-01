17 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

м. Ірпінь – 23

м. Буча – 17 (з них 1 в селі Тарасівщина)

смт Гостомель – 7

смт Коцюбинське – 7

смт Ворзель – 4

смт Бородянка – 2

За даними Київського обласного лабораторного центру, устаном на 10.00 7 травня 2020 року офіційно підтверджено 916 випадків захворювання на коронавірус, з них у 84 дітей та 108 медичних працівників (дані за весь період).За останню добу виявлено 25 нових випадків. Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах (населених пунктах області):– у Києво-Святошинському р-ні – 311( м. Вишневе – 154, с. С. Борщагівка – 34,с. Крюковщина – 22, м. Боярка – 18,с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5,с. Гатне –​6, с. Святопетрівське – 10,с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6,с. Тарасівка –​7, с. Чайки – 3,с. Нове – 1, с. Кременище – 1,с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1,с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 1,с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1,с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2,с. Віта Поштова – 1, с. Мироцьке – 2, с. Чабани – 1);7 – у Бородянському р-ні( смт. Немішаєво -2; смт Клавдієво-1;с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2;с. Бабинці -1);10 – у Вишгородському р-ні(с. Нові Петрівці-3, Тарасівщина – 1;смт. Димер – 1; с. В. Дубечня -1,с. Козоровичі -1, с. Новосілки-1,с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1);З них на стаціонарному лікуванні – 170 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 746 осіб.Одужало 103 людини, у тому числі 6 дітей:За час пандемії померло – 19 людей:Встановлено медичне спостереження за 4950 контактними особами.