13 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ: Статистика регіону

смт Бородянка - 2

м. Буча​ - 13 (з них - один в с. Тарасівщина)

м. Ірпінь ​- 22

смт Ворзель - ​3

смт Гостомель - 7

смт Коцюбинське - 7

Новий випадок захворюваня на коронавірус в Бучанській ОТГ. Станом на 5 травня в Бучанській ОТГ 13 хворих: 12 - у Бучі, 1 - с.Тарасівщина.В понеділок 4 травня в амбулаторіях Бучанського ЦПМСД було проведено 251 консультацій.🔰144 в амбулаторіях;🔰 2 виїзди до пацієнтів додому;🔰 105 консультацій по телефону.