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13 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ: Статистика регіону



Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує громаду:

Новий випадок захворюваня на коронавірус в Бучанській ОТГ. Станом на 5 травня в Бучанській ОТГ 13 хворих: 12 - у Бучі, 1 - с.Тарасівщина.

В понеділок 4 травня в амбулаторіях Бучанського ЦПМСД було проведено 251 консультацій.

🔰144 в амбулаторіях;
🔰 2 виїзди до пацієнтів додому;
🔰 105 консультацій по телефону.

смт Бородянка - 2
м. Буча​ - 13 (з них - один в с. Тарасівщина)
м. Ірпінь ​- 22
смт Ворзель - ​3
смт Гостомель - 7
смт Коцюбинське - 7
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#coronavirus
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