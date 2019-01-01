13 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ: Статистика регіону

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує громаду:
Новий випадок захворюваня на коронавірус в Бучанській ОТГ. Станом на 5 травня в Бучанській ОТГ 13 хворих: 12 - у Бучі, 1 - с.Тарасівщина.
В понеділок 4 травня в амбулаторіях Бучанського ЦПМСД було проведено 251 консультацій.
🔰144 в амбулаторіях;
🔰 2 виїзди до пацієнтів додому;
🔰 105 консультацій по телефону.
смт Бородянка - 2
м. Буча - 13 (з них - один в с. Тарасівщина)
м. Ірпінь - 22
смт Ворзель - 3
смт Гостомель - 7
смт Коцюбинське - 7
м. Буча - 13 (з них - один в с. Тарасівщина)
м. Ірпінь - 22
смт Ворзель - 3
смт Гостомель - 7
смт Коцюбинське - 7