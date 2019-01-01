Продовольчий ринок в Бучі запрацює з 2 травня

Продовольчий ринок "Кооператор-сервіс" (верхній ринок) у Бучі почне працювати з суботи, 2 травня.
Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Покупців на базар пускатимуть виключно в масках або респіраторах. На входах планують міряти температуру та поставити антисептики.
Дистанція між продавцями має бути 3 метри, а щільність покупців - не більше 1 людини на 10 квадратних метрів.
Також продавців просять дезінфікувати контактні поверхні кожні три години, а приміщення - після кожного робочого дня.
Самі місця торгівлі повинні бути обладнанні захисними екранами між продавцями і покупцями із плівки або пластику.
Контролюватиме дотримання норм Держпродспоживслужба, яка має право припиняти торгівлю через порушення, що загрожують поширенням COVID-19.
1 травня комісія проінспектувала готовність продовольчого ринка до відкриття і роботи в режимі, відповідно до вимог МОЗ.