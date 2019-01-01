Бучанська ОТГ: Нових випадків захворювань на коронавірус не зареєстровано

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує громаду: За минулу добу в Бучанській ОТГ нових випадків захворювань на коронавірус не зареєстровано.

Станом на ранок 29 квітня підтверджено наступні випадки захворювання в регіоні:

Буча - 11, (с. Тарасівка - 1),

Ірпінь – 16,

Коцюбинське – 5,

Ворзель – 2,

Гостомель – 3

На лабораторному дослідженні перебуває 34 зразки, у 269 випадках Covid-19 не виявлено, одужало 6 людей.

- 136 в амбулаторіях;- 2 виїзди до пацієнтів додому;- 93 консультацій по телефону;Станом на 8:00 29 квітня в Київській області офіційно підтверджено 643 випадки захворювання на коронавірус.Станом на 9:00 29 квітня В Україні зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби.