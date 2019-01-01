Бучанська ОТГ: Нових випадків захворювань на коронавірус не зареєстровано

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує громаду: За минулу добу в Бучанській ОТГ нових випадків захворювань на коронавірус не зареєстровано.
У вівторок 28 квітня в амбулаторіях Бучанського ЦПМСД було проведено 240 консультацій.
- 136 в амбулаторіях;
- 2 виїзди до пацієнтів додому;
- 93 консультацій по телефону;
в Бучанській ОТГ маємо 12 хворих на коронавірус, троє з яких вже одужали.
Станом на 8:00 29 квітня в Київській області офіційно підтверджено 643 випадки захворювання на коронавірус.
Станом на 9:00 29 квітня В Україні зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби.
Станом на ранок 29 квітня підтверджено наступні випадки захворювання в регіоні:
Буча - 11, (с. Тарасівка - 1),
Ірпінь – 16,
Коцюбинське – 5,
Ворзель – 2,
Гостомель – 3
На лабораторному дослідженні перебуває 34 зразки, у 269 випадках Covid-19 не виявлено, одужало 6 людей.
Буча - 11, (с. Тарасівка - 1),
Ірпінь – 16,
Коцюбинське – 5,
Ворзель – 2,
Гостомель – 3
На лабораторному дослідженні перебуває 34 зразки, у 269 випадках Covid-19 не виявлено, одужало 6 людей.