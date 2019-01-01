Послаблення карантину в Києві з 12 травня

Також зможуть розпочати роботу перукарні та салони краси – за попереднім записом. Не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно. З вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта.

Кав’ярні, як і ресторани, матимуть можливість працювати на виніс. Із вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.

Також буде дозволена робота тимчасових споруд (ларьків). Із забороною споживання їжі та напоїв на місці.



Працюватимуть і невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші). Із дотриманням вимоги не більше 1 співробітника на 10 квадратних метрів. Та не більше 1 клієнта на 10 квадратних метрів.

Буде дозволена робота адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів. Теж з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення.



«У всіх установах та на підприємствах обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів. І обов’язкові правила безпеки. Якщо клієнт без маски – його або не впускають у приміщення. Або це відповідальність надавача послуг. І він повинен забезпечити клієнта маскою», – наголосив Віталій Кличко.

Відкриють для відвідування також столичні парки та сквери – групами не більше двох людей. Або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей.



«Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу. Метро в столиці відкриється за рішенням уряду. А роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу», – зазначив Віталій Кличко.