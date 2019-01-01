Послаблення карантину в Києві з 12 травня

Міська влада підготувала план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у столиці. Його оприлюднив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.
«Одразу зазначу. Це – не зняття обмежень, а їх послаблення. Якщо за тиждень-два після їх запровадження ми не побачимо стійкої динаміки зниження захворюваності – до другого етапу не перейдемо. При погіршенні ж ситуації – повертаємося до карантину. Це потрібно розуміти. Тому всі підприємства та організації повинні суворо дотримуватися регламентів роботи. А всі кияни – елементарних правил безпеки. Перший етап послаблень ми почнемо, якщо на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих. Тому я і говорю, що наступних два тижні будуть вирішальними. І закликаю всіх: не нехтуйте правилами! Не впливайте негативно на статистику. Бо все залежить від нас», – наголосив Віталій Кличко.
За словами мера, на першому етапі в Києві дозволять роботу: непродовольчих магазинів загальною площею до 300 квадратних метрів. З вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення. Та з обов’язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день.
Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.
Також зможуть працювати автокінотеатри.
«Ми сподіваємося, що уряд цього тижня внесе ринки до переліку об’єктів, яким дозволять працювати. Та визначить регламент їх роботи», – зазначив мер столиці.
Він також підкреслив, що на першому етапі послаблень зачиненими залишаться школи та садки, дитячі та спортивні майданчики. Прибережні зони відпочинку. Послаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом.
Він також підкреслив, що в публічних місцях всі кияни мають дотримуватися правил безпеки і бути в масках.
«Роботодавцям нагадаю, що в столиці продовжує діяти норма про обов’язкове закриття на карантин установ і підприємств, на яких буде виявлений спалах захворювання на коронавірус. Сьогодні в місті закриті на карантин три осередки спалаху вірусу – Києво-Печерська Лавра, Іонинський та Покровський Голосіївський монастирі», – підкреслив Віталій Кличко.
«Одразу зазначу. Це – не зняття обмежень, а їх послаблення. Якщо за тиждень-два після їх запровадження ми не побачимо стійкої динаміки зниження захворюваності – до другого етапу не перейдемо. При погіршенні ж ситуації – повертаємося до карантину. Це потрібно розуміти. Тому всі підприємства та організації повинні суворо дотримуватися регламентів роботи. А всі кияни – елементарних правил безпеки. Перший етап послаблень ми почнемо, якщо на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих. Тому я і говорю, що наступних два тижні будуть вирішальними. І закликаю всіх: не нехтуйте правилами! Не впливайте негативно на статистику. Бо все залежить від нас», – наголосив Віталій Кличко.
За словами мера, на першому етапі в Києві дозволять роботу: непродовольчих магазинів загальною площею до 300 квадратних метрів. З вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення. Та з обов’язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день.
Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.
Також зможуть розпочати роботу перукарні та салони краси – за попереднім записом. Не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно. З вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта.
Кав’ярні, як і ресторани, матимуть можливість працювати на виніс. Із вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.
Також буде дозволена робота тимчасових споруд (ларьків). Із забороною споживання їжі та напоїв на місці.
Кав’ярні, як і ресторани, матимуть можливість працювати на виніс. Із вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.
Також буде дозволена робота тимчасових споруд (ларьків). Із забороною споживання їжі та напоїв на місці.
Працюватимуть і невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші). Із дотриманням вимоги не більше 1 співробітника на 10 квадратних метрів. Та не більше 1 клієнта на 10 квадратних метрів.
Буде дозволена робота адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів. Теж з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення.
Буде дозволена робота адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів. Теж з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення.
«У всіх установах та на підприємствах обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів. І обов’язкові правила безпеки. Якщо клієнт без маски – його або не впускають у приміщення. Або це відповідальність надавача послуг. І він повинен забезпечити клієнта маскою», – наголосив Віталій Кличко.
Відкриють для відвідування також столичні парки та сквери – групами не більше двох людей. Або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей.
Також зможуть працювати автокінотеатри.
«Ми сподіваємося, що уряд цього тижня внесе ринки до переліку об’єктів, яким дозволять працювати. Та визначить регламент їх роботи», – зазначив мер столиці.
Він також підкреслив, що на першому етапі послаблень зачиненими залишаться школи та садки, дитячі та спортивні майданчики. Прибережні зони відпочинку. Послаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом.
«Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу. Метро в столиці відкриється за рішенням уряду. А роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу», – зазначив Віталій Кличко.
Він також підкреслив, що в публічних місцях всі кияни мають дотримуватися правил безпеки і бути в масках.
«Роботодавцям нагадаю, що в столиці продовжує діяти норма про обов’язкове закриття на карантин установ і підприємств, на яких буде виявлений спалах захворювання на коронавірус. Сьогодні в місті закриті на карантин три осередки спалаху вірусу – Києво-Печерська Лавра, Іонинський та Покровський Голосіївський монастирі», – підкреслив Віталій Кличко.