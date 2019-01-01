Карантин із користю: безкоштовна Всеукраїнська інтернет-олімпіада

Освітній проект «На Урок» (naurok.com.ua) організував всеукраїнську інтернет-олімпіаду та пропонує безкоштовно взяти участь кожному вчителю й учню.

23 квітня стартувала реєстрація на VI Всеукраїнську інтернет-олімпіаду «На Урок». Таким чином діти навіть під час карантину зможуть перевірити якість здобутих знань протягом навчального року. Весняна олімпіада триватиме з 27 квітня по 20 травня включно. Зверніть увагу: реєстрація триває до 20 травня, до останнього дня олімпіади.