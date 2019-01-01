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Карантин із користю: безкоштовна Всеукраїнська інтернет-олімпіада

Освітній проект «На Урок» (naurok.com.ua) організував всеукраїнську інтернет-олімпіаду та пропонує безкоштовно взяти участь кожному вчителю й учню.



23 квітня стартувала реєстрація на VI Всеукраїнську інтернет-олімпіаду «На Урок». Таким чином діти навіть під час карантину зможуть перевірити якість здобутих знань протягом навчального року. Весняна олімпіада триватиме з 27 квітня по 20 травня включно. Зверніть увагу: реєстрація триває до 20 травня, до останнього дня олімпіади.

Усі завдання розробили методисти відповідно до шкільної програми. Учні мають можливість перевірити свої знання з 18 навчальних дисциплін: мистецтво, математика, українська мова та література, англійська та німецька мови, інформатика, біологія тощо. Школярі можуть виконувати завдання олімпіади з будь-якого гаджета: комп’ютера, мобільного телефону чи планшета.

Учителі, які зареєстрували учнів на олімпіаду, гарантовано отримають свідоцтва про підготовку учасників і призерів та іменні подяки за активну участь. Учасники олімпіади отримають яскраві сертифікати, незалежно від того, яку набрали кількість балів.

Результати олімпіади буде оприлюднено 22 травня!
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Більше інформації та реєстрація за посиланням: 
naurok.com.ua/olimpiada.
 освіта #coronavirus
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