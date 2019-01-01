Бучанській ОТГ: Про доставку продуктів та засобів гігієни пільговим категоріям населення

У зв’язку з високим ризиком зараження коронавірусною хворобою такі громадяни змушені, дотримуючись правил профілактичної безпеки, уникати перебування в публічних місцях, насамперед магазинах, та потребують нашої допомоги .

Звертаємося до мешканців Бучанської міської об’єднаної територіальної громади: якщо ви, ваші рідні, сусіди опинилися в таких складних умовах під час карантину, повідомляйте про такі обставини Територіальний центр соціального обслуговування управління праці:



в робочі дні з 08.00 до 17.00 за телефонами:

(04597) 48516,

(04597) 49904,

щодня цілодобово за телефоном (04597) 49903.