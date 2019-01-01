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  • Сьогодні, 16:31
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Бучанській ОТГ: Про доставку продуктів та засобів гігієни пільговим категоріям населення

У зв’язку з високим ризиком зараження коронавірусною хворобою такі громадяни змушені, дотримуючись правил профілактичної безпеки, уникати перебування в публічних місцях, насамперед магазинах, та потребують нашої допомоги .





Звертаємося до мешканців Бучанської міської об’єднаної територіальної громади: якщо ви, ваші рідні, сусіди опинилися в таких складних умовах під час карантину, повідомляйте про такі обставини Територіальний центр соціального обслуговування управління праці:

в робочі дні з 08.00 до 17.00 за телефонами:
(04597) 48516,
(04597) 49904,
щодня цілодобово за телефоном (04597) 49903.


Доставку забезпечує управління праці громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, що проживають одиноко та не мають рідних, які піклувалися б про них.
Саме ці категорії із запровадженням карантинних заходів на території України після припинення курсування громадського транспорту позбавлені такої допомоги від рідних.
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 #coronavirus соціальний проект
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