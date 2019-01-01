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12 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ: Статистика регіону

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує громаду:



За минулу добу в Бучанській ОТГ на коронавірус захворіла восьмирічна дитина, що проживає в одному з населених пунктів нашої громади, в селі Тарасівщина.

В середу 22 квітня в амбулаторіях Бучанського ЦПМСД було проведено 245 консультацій.
- 144 в амбулаторіях
- 3 виїзди до пацієнтів додому
- 98 консультацій по телефону


На сьогодні маємо 12 хворих на коронавірус (одужало вже 3 пацієнта).

За останню добу (станом на 23 квітня) в Ірпінському регіоні зареєстровано 3 нових випадки захворювання на коронавірус:
2 – в Ірпені, 1 – у Гостомелі.
Таким чином станом на 23 квітня маємо:
всього 246 підозр, підтверджено 25 випадків захворювання (Ірпінь – 15, Коцюбинське – 5, Ворзель – 2, Гостомель – 3), на лабораторному дослідженні перебуває 26 зразків, у 195 випадках Covid-19 не виявлено.


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Лікарня #coronavirus Буча Бучанська ОТГ
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