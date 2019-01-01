12 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ: Статистика регіону

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує громаду:

В середу 22 квітня в амбулаторіях Бучанського ЦПМСД було проведено 245 консультацій.

- 144 в амбулаторіях

- 3 виїзди до пацієнтів додому

- 98 консультацій по телефону

За останню добу (станом на 23 квітня) в Ірпінському регіоні зареєстровано 3 нових випадки захворювання на коронавірус:

2 – в Ірпені, 1 – у Гостомелі.

Таким чином станом на 23 квітня маємо:

всього 246 підозр, підтверджено 25 випадків захворювання (Ірпінь – 15, Коцюбинське – 5, Ворзель – 2, Гостомель – 3), на лабораторному дослідженні перебуває 26 зразків, у 195 випадках Covid-19 не виявлено.