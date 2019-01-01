22 квітня о 16:00 у прямому ефірі про завершення навчального року 2019/2020 та оцінювання учнів

22 квітня о 16:00 т.в.о. Міністра освіти і науки Lubomyra Mandziy у прямому ефірі на Facebook-сторінці МОН розповість про завершення навчального року 2019/2020 та оцінювання учнів під час карантину.

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) відбудеться у будь-якому випадку.

«Карантин вніс зміни в навчальний процес, але ЗНО відбудеться за будь-яких обставин. Якщо карантин завершиться до початку червня, то основна сесія ЗНО відбудеться між 25 червня та 17 липня. Якщо карантин триватиме до початку серпня, основна сесія ЗНО відбудеться між 17 серпня та 4 вересня», – заявив заступник глави Міносвіти Єгор Стадний.

Зокрема, мова йтиме про дистанційне навчання, підсумкове оцінювання, оформлення документів про освіту та інші теми, яких торкається лист-роз’яснення МОН, оприлюднений 16 квітня 2020 року.Любомира Мандзій також відповість на запитання – їх можна надіслати за допомогою Google-форми за посиланням: forms.gle/2mpfBWPR7Kt68Yke8.Запитання приймаються до 10:00 22 квітня. — с Андрій Рейтер и Светлана Диденко.Заступник міністра наголосив, що ЗНО допомагає забезпечити прозорий вступ до закладів вищої освіти, а в умовах епідемії є безпечнішим за іспити.