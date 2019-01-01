Три програми допомоги для сімей з дітьми на період карантину

Кабінет Міністрів України сьогодні подовжив дію карантинних заходів у країні до 11 травня. Всі запроваджені карантинні заходи лишаються в силі, чинні норми будуть діяти щонайменше впродовж наступних двох тижнів.

Рішення про подовження карантину ухвалено через те, що зростання кількості інфікованих COVID-19 у країні триває.

Уряд підтримав проект постанови щодо питання соціальної підтримки сімей з дітьми, яким передбачаються три програми підтримки. Відповідне рішення було підтримане на засіданні уряду.

"Мінсоцполітики пропонує додаткові програми підтримки для сімей з дітьми", - наголосила міністр соціальної політики Марина Лазебна.



Відтак, пропонувалися три програми підтримки:Надавати фінансову допомогу на кожну дитину фізичним особам-підприємцям, які належать до 1 і 2 групи платників єдиного податку, які не використовують найману працю і є платниками ЄСВ. Пропонується на кожну дитину до досягнення нею 10-річного віку надавати допомогу у розмірі прожиткового мінімуму;Для громадян, які втратили роботу або не мають можливості працевлаштуватися під час карантину, спростити для них доступ і надати можливість отримати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, яка передбачає доплату на кожну дитину. Розмір такої допомоги може становити в середньому 3 000 грн;Підсилити програму субсидій на оплату ЖКП у частині перепризначення субсидій. Пропонується збільшити з 2 до 3 місяців термін для можливого прострочення оплати.Відтак, урядовці підтримали проект постанови з доопрацюванням у триденний термін.Нагадаємо, уряд підтримав проект постанови щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, а саме - товари протиепідемічного призначення.