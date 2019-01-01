» » » Три програми допомоги для сімей з дітьми на період карантину
  • Сьогодні, 14:47
  • 69
  • 0
+aA | -Aa 

Три програми допомоги для сімей з дітьми на період карантину

Кабінет Міністрів України сьогодні подовжив дію карантинних заходів у країні до 11 травня.

Всі запроваджені карантинні заходи лишаються в силі, чинні норми будуть діяти щонайменше впродовж наступних двох тижнів.
Рішення про подовження карантину ухвалено через те, що зростання кількості інфікованих COVID-19 у країні триває.

Уряд підтримав проект постанови щодо питання соціальної підтримки сімей з дітьми, яким передбачаються три програми підтримки. Відповідне рішення було підтримане на засіданні уряду.



"Мінсоцполітики пропонує додаткові програми підтримки для сімей з дітьми", - наголосила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Відтак, пропонувалися три програми підтримки:

1. Надавати фінансову допомогу на кожну дитину фізичним особам-підприємцям, які належать до 1 і 2 групи платників єдиного податку, які не використовують найману працю і є платниками ЄСВ. Пропонується на кожну дитину до досягнення нею 10-річного віку надавати допомогу у розмірі прожиткового мінімуму;

2. Для громадян, які втратили роботу або не мають можливості працевлаштуватися під час карантину, спростити для них доступ і надати можливість отримати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, яка передбачає доплату на кожну дитину. Розмір такої допомоги може становити в середньому 3 000 грн;

3. Підсилити програму субсидій на оплату ЖКП у частині перепризначення субсидій. Пропонується збільшити з 2 до 3 місяців термін для можливого прострочення оплати.

Відтак, урядовці підтримали проект постанови з доопрацюванням у триденний термін.

Нагадаємо, уряд підтримав проект постанови щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, а саме - товари протиепідемічного призначення.
0 0

Джерело: УНН 
www.unn.com.ua
 юрконсультація #coronavirus
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Кабінет міністрів запровадив карантин по всій країні до 3 квітня.

Кабінет міністрів запровадив карантин по всій країні до 3 квітня.

Буча та регіон
Податкова: РРО платниками І групи - не застосовується

Податкова: РРО платниками І групи - не застосовується

Публікації
Видано брошуру про права та пільги учасників АТО і членів їхніх сімей

Видано брошуру про права та пільги учасників АТО і членів їхніх сімей

Суспільство
При працевлаштуванні виплата допомоги на дитину після досягнення двох років припиняється

При працевлаштуванні виплата допомоги на дитину після досягнення двох років припиняється

законодавтство
У разі працевлаштування виплата допомоги на дитину припиняється

У разі працевлаштування виплата допомоги на дитину припиняється

законодавтство
Внесення змін до Закону України щодо виплати допомоги при народженні дитини

Внесення змін до Закону України щодо виплати допомоги при народженні дитини

статті
Про визначення сукупного доходу сім’ї

Про визначення сукупного доходу сім’ї

Ірпінський вісник
Фінансове управління Бучанської міської ради інформує

Фінансове управління Бучанської міської ради інформує

фінансове управління
2009 рік стане Роком молоді в Україні

2009 рік стане Роком молоді в Україні

Суспільство
Розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

Розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

головна
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.