Статистика COVID-19 Україна: 5106 хворих

В Україні зафіксовано 5106 випадок коронавірусної хвороби COVID-19

Симптоми коронавірусу:



Підвищення температури до 39 градусів.

Інтоксикація організму.

Пневмонія може розвиватися без підвищення температури тіла або короткочасного підвищення до 37,5 градусів;

Може бути тривалий низький субфебриллитет (7 днів і більше) – таким хворим необхідно робити рентген навіть при відсутності фізикальних даних.

Сухість у ротоглотці, яка викликає сильну спрагу.

Сухий кашель.

У 15% хворих виникають різі в очах і кон’юнктивіт.

У 10-15% виникає аносмія (втрата нюху);

Розвиток пневмоній супроводжується вельми мізерними фізикальними даними.

На п’ятий чи восьмий день стан може погіршуватися, знову підвищуватися температура тіла і посилюватися симптоми ураження дихальних шляхів.

30% госпіталізованих пацієнтів і 8% амбулаторних відзначається лейкопенія, тромбоцитопенія, підвищення активності трансаміназ.