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Статистика COVID-19 Україна: 5106 хворих

В Україні зафіксовано 5106 випадок коронавірусної хвороби COVID-19




За даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 319 випадків;
Волинська область — 134 випадки;
Дніпропетровська область — 104 випадки;
Донецька область — 14 випадків;
Житомирська область — 197 випадків;
Закарпатська область — 166 випадків;
Запорізька область — 127 випадків;
Івано-Франківська область — 462 випадки;
Кіровоградська область — 234 випадки;
м. Київ — 770 випадків;
Київська область — 280 випадків;
Львівська область — 221 випадок;
Луганська область — 9 випадків;
Миколаївська область — 31 випадок;
Одеська область — 106 випадків;
Полтавська область — 49 випадків;
Рівненська область — 283 випадки;
Сумська область — 82 випадки;
Тернопільська область — 366 випадків;
Харківська область — 62 випадки;
Херсонська область — 56 випадків;
Хмельницька область — 41 випадок;
Чернівецька область — 840 випадків;
Черкаська область — 141 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 квітня 2020 року до Центру надійшло 1189 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637 повідомлень про підозру на COVID-19.



Симптоми коронавірусу:



Підвищення температури до 39 градусів.
Інтоксикація організму.
Пневмонія може розвиватися без підвищення температури тіла або короткочасного підвищення до 37,5 градусів;
Може бути тривалий низький субфебриллитет (7 днів і більше) – таким хворим необхідно робити рентген навіть при відсутності фізикальних даних.
Сухість у ротоглотці, яка викликає сильну спрагу.
Сухий кашель.
У 15% хворих виникають різі в очах і кон’юнктивіт.
У 10-15% виникає аносмія (втрата нюху);
Розвиток пневмоній супроводжується вельми мізерними фізикальними даними.
На п’ятий чи восьмий день стан може погіршуватися, знову підвищуватися температура тіла і посилюватися симптоми ураження дихальних шляхів.
30% госпіталізованих пацієнтів і 8% амбулаторних відзначається лейкопенія, тромбоцитопенія, підвищення активності трансаміназ.




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#coronavirus Буча
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