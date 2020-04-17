Буча: Енергопостачання у будинках на Б.Хмельницького відновлять 17 квітня

Житлово-комунальне господарство Бучанської територіальної громади інформує:
Шановні мешканці!
Через проведення ремонтних робіт підприємством "Укрзалізниця" пошкоджено кабельну лінію електропостачання.
За рахунок резервних потужностей вдалося відновити енергопостачання у будинках по вул.Б.Гмирі (мікрорайон "Варшавський")
Водночас, прохання зменшити споживання електроенергії, використовувати мінімальну кількість електроприборів, в противному випадку енергопостачання буде знов припинено.
За інформацією РП ПАТ "Київобленерго", орієнтовний термін відновлення енергопостачання у будинках по масиву Б.Хмельницького завтра (17.04.2020): роботи ускладнюються необхідністю проведення проколу під залізничною колією.
Через проведення ремонтних робіт підприємством "Укрзалізниця" пошкоджено кабельну лінію електропостачання.
За рахунок резервних потужностей вдалося відновити енергопостачання у будинках по вул.Б.Гмирі (мікрорайон "Варшавський")
Водночас, прохання зменшити споживання електроенергії, використовувати мінімальну кількість електроприборів, в противному випадку енергопостачання буде знов припинено.
За інформацією РП ПАТ "Київобленерго", орієнтовний термін відновлення енергопостачання у будинках по масиву Б.Хмельницького завтра (17.04.2020): роботи ускладнюються необхідністю проведення проколу під залізничною колією.