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  • Учора, 17:54
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Буча: Енергопостачання у будинках на Б.Хмельницького відновлять 17 квітня

Житлово-комунальне господарство Бучанської територіальної громади інформує:

Шановні мешканці!
Через проведення ремонтних робіт підприємством "Укрзалізниця" пошкоджено кабельну лінію електропостачання.
За рахунок резервних потужностей вдалося відновити енергопостачання у будинках по вул.Б.Гмирі (мікрорайон "Варшавський")
Водночас, прохання зменшити споживання електроенергії, використовувати мінімальну кількість електроприборів, в противному випадку енергопостачання буде знов припинено.
За інформацією РП ПАТ "Київобленерго", орієнтовний термін відновлення енергопостачання у будинках по масиву Б.Хмельницького завтра (17.04.2020): роботи ускладнюються необхідністю проведення проколу під залізничною колією.
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