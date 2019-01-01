» » Автопригода 54 км: Обїзд здійснюється через село Загальці Бородянського району.
  • Учора, 15:43
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Автопригода 54 км: Обїзд здійснюється через село Загальці Бородянського району.

Патрульна поліція Київської області інформує про ДТП на автодорозі Київ – Ковель.
Інформуємо вас про те, що на 54 км + 500 м автодороги трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю декількох транспортних засобів.

Поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово припинено. Через сильний вітер видимість обмежена.

Об’їзд здійснюється через село Загальці Бородянського району.




На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські.

Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом.

Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та жестів регулювальника.
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