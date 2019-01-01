Київ, 16 квітня: Вїзд або виїзд буде через КПП. Схема блок-постів і їх повноваження

З 16 квітня 2020 року в’їзд /виїзд в місто Київ буде через КПП!

- Мають право перевіряти документи.

- Мають право вимірювати температуру.

- Мають право проводити огляд речей.

- Мають право вести роз’яснювальну роботу з приводу адміністративного правопорушення за ст..443 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей».

- Мають право виписувати штрафи особам, які підпадають під категорію осіб, які мають перебувати на самоізоляції( хто відноситься до таких осіб писали вище).

У випадку підвищеної температури 37.5°С або ознак захворювання буде викликатись мобільна медична бригада для проведення забору матеріалу для лабораторного обстеження на наявність захворювання на COVID-19. У випадку позитивного результату особа відправляється на самоізоляцію. При виявленні ознак гострої респіраторної хвороби та температурою вище 38°С особа буде госпіталізована.