» » Київ, 16 квітня: Вїзд або виїзд буде через КПП. Схема блок-постів і їх повноваження
  • Учора, 16:45
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Київ, 16 квітня: Вїзд або виїзд буде через КПП. Схема блок-постів і їх повноваження

З 16 квітня 2020 року в’їзд /виїзд в місто Київ буде через КПП!



Згідно розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС з 00.00 годин 16 квітня 2020 року і до окремого розпорядження на в’їзді і виїзді з міста Києва будуть створені КПП та ТКПП. Контрольно-пропускні пункти та Тимчасово контрольні пропускні пункти.

Повноваження на КПП та ТКПП:
- Мають право перевіряти документи.
- Мають право вимірювати температуру.
- Мають право проводити огляд речей.
- Мають право вести роз’яснювальну роботу з приводу адміністративного правопорушення за ст..443 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей».
- Мають право виписувати штрафи особам, які підпадають під категорію осіб, які мають перебувати на самоізоляції( хто відноситься до таких осіб писали вище).


При цьому, дистанційне вимірювання температури громадян буде проводитись (у водіїв та пасажирів) які перевозять понад 3 особи включаючи водія.

У випадку підвищеної температури 37.5°С або ознак захворювання буде викликатись мобільна медична бригада для проведення забору матеріалу для лабораторного обстеження на наявність захворювання на COVID-19. У випадку позитивного результату особа відправляється на самоізоляцію. При виявленні ознак гострої респіраторної хвороби та температурою вище 38°С особа буде госпіталізована.



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#coronavirus Київ
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