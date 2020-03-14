Сьомий випадок COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Бучанський міський голова повідомляє про сьомий випадок захворювання на новий вірус:



14 квітня отримано офіційно підтверджену інформацію з обласної вірусологічної лабораторії про позитивний результат аналізу ПЛР на корона вірус у чоловіка (51 рік) з мікрорайону Лісова Буча, приватний сектор.

У Київській області станом на 10.00 14 квітня 2020 року офіційно підтверджено 224 випадки захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 8 нових випадків коронавірусної хвороби.

– в Обухівському р-ні – 43 (20 – смт Козин, 4 – с. Романків, 8 – м. Українка, 10 – м. Обухів, 1 – с. Красна Слобідка);– у Києво-Святошинському р-ні – 71 (11 – с. Софіївська Борщагівка, 8 – Крюковщина, 15 – м. Вишневе, 9 – м. Боярка, 5 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 4 – с. Святопетрівське, 4 – с. Дмитрівка, 2 – с. Тарасівка, 2 – с. Чайки, 1 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 1 – Білогородка, 1- Капітанівка, 1 – с. Нове, 1 – с. Гнатівка);1 – у Баришівському р-ні;3 – у Білоцерківському р-ні;3 – у Бориспільському р-ні, (2- с. Гнідин, 1 – с. Вороньків);6 – у Броварському р-ні, (с. Зазим’я, Княжичі по 2 випадки, смт Калита – 1 випадок, Трибухів -1);3 – у Бородянському р-ні;4 – у Васильківському р-ні;1 – у Іванківському районі;4 – у Макарівському р-ні;2 – у Миронівському р-ні;3 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні;1 – у Поліському р-ні;1 – у Рокитнянському р-ні;6 – у Ставищенському р-ні;7 – у м. Біла Церква;10 – у м. Бровари;12 – у м. Бориспіль;1 – у смт Бородянка;2 – м. Васильків;6 – м. Вишгород;4 – у м. Фастів;1 – у смт. Коцюбинське;1 – у смт Ставище;2 – у м. Кагарлик;2 – у м. Переяслав;1 – у смт Рокитне;1 – у смт Іванків.З них на стаціонарному лікуванні – 67 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 157 осіб.Із них діти – 13: 3 – смт Козин ; 1 – Обухів; 1 – с. Лісники; 1 – с. Гатне; 1 – с. Борщагівка; 1– м. Бориспіль, 2 – м. Ірпінь; 1- Поліський район, 1 – м. Фастів, 1 – м. Бровари.Одужало – 12 (6 жінок: 21 рік Бровари, 35 та 43 роки К.-Святошинський район, 60 років – Обухів, 53 роки – Біла Церква, 37 років – Біла Церква; 6 чоловіків: 41 рік – Ставищенський район, 41 рік – Обухівський район, 51 рік – Біла Церква та 56 років – Біла Церква, 49 років м. Боярка, 56 років – Васильківський район).Померло – 7.За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 738 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 57 повідомлень про підозру.Встановлено медичне спостереження за 1946 контактними особами.Пресслужба Київської обласної державної адміністрації