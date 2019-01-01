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Коли і як планується вихід країни з карантину - прем‘єр-міністр України

Денис Шмигаль, прем‘єр-міністр України, проінформував як коли і як планується вихід країни з карантину.


У травні Україна має йти на роботу. У яких умовах, у яких нових соціальних стандартах, у яких часових рамках — це ті питання, над якими Уряд працює разом з аналітиками.
Ми створили Раду з питань економічного розвитку України, куди ввійшли найкращі вчені та економісти зі світовими іменами. Наразі спільними зусиллями ми розроблюємо стратегію виходу з карантину, яку презентуємо наступного тижня. А вже зараз готові поділитися напрацюваннями.

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#coronavirus
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