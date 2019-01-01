Коли і як планується вихід країни з карантину - прем‘єр-міністр України

Денис Шмигаль, прем‘єр-міністр України, проінформував як коли і як планується вихід країни з карантину.

Ми створили Раду з питань економічного розвитку України, куди ввійшли найкращі вчені та економісти зі світовими іменами. Наразі спільними зусиллями ми розроблюємо стратегію виходу з карантину, яку презентуємо наступного тижня. А вже зараз готові поділитися напрацюваннями.