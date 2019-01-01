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Відзначення Великодніх свят в умовах карантину. Рекомендації

Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації звертається до керівників релігійних організацій та церков, всіх священнослужителів та вірян з проханням максимально дотримуватися офіційно запроваджених Урядом України правил карантину, аби не наражати себе, своїх близьких та друзів на очевидну небезпеку.


Враховуючи складну епідеміологічну ситуацію в Київській області, що несе в собі небезпеку життю та здоров’ю людини, з врахуванням нормативно-правових документів щодо карантинних обмежень, надаємо рекомендації щодо організації Великодніх урочистостей та обрядів:

- перебування в храмах з дотриманням санітарних карантинних норм не більше 10 осіб з врахуванням безпечної дистанції та використання засобів захисту (масок, респіраторів);
- при здійсненні будь-якого священнодійства важливо, по можливості, слідкувати за дотриманням дистанції між особами, присутніми у храмі, намагатися уникати безпосереднього контакту між ними, виходячи з того, що на одну особу має припадати не менше 5 кв. м. площі церковної споруди;
- використання можливості перегляду онлайн-трансляцій богослужінь на телеканалах, офіційних інтернет-сторінках та в соціальних мережах, зокрема, Міністерство культури та інформаційної політики України у взаємодії з Суспільним телебаченням на весь період дії карантину організовано телевізійні трансляції з головних святинь десяти релігійних організацій України;
- участь у богослужінні на відкритому повітрі, не заходячи до приміщення;
- використання дезінфікуючих засобів;
- наголошуємо на потребі уникати прямого контакту священнослужителів із віруючими і віруючих між собою під час організації богослужінь чи задоволення релігійних потреб;
- застосування всіх засобів безпеки при організації освячень пасок та інших продуктів пасхального кошика, що є обов’язковим елементом пасхальних урочистостей. При цьому у всіх випадках слід уникати скупчення вірян;
- у сільській місцевості такі освячення можна організувати, запропонувавши священнослужителям освячувати пасхальні кошики при кожному подвір’ї: при цьому господарі мають знаходитися на безпечній відстані – 1.5-2 м. від особи, яка проводить обряд;
- у містах варто убезпечити процес освячень або через попереднє здійснення цього обряду у пекарнях (закладах торгівлі), або через налагодження процесу індивідуального освячення пасок (при храмі чи біля помешкань за умов, що віряни знаходитимуться на безпечній відстані один від одного);
- альтернативний варіант освячення дарів на Великдень: старший член родини може почитати молитву і самостійно освятити дари йорданською водою;
- віряни, що досягли 60-річного віку повинні перебувати на самоізоляції.
www.koda.gov.ua 
 Великдень #coronavirus
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