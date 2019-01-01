Відзначення Великодніх свят в умовах карантину. Рекомендації

Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації звертається до керівників релігійних організацій та церков, всіх священнослужителів та вірян з проханням максимально дотримуватися офіційно запроваджених Урядом України правил карантину, аби не наражати себе, своїх близьких та друзів на очевидну небезпеку.

- перебування в храмах з дотриманням санітарних карантинних норм не більше 10 осіб з врахуванням безпечної дистанції та використання засобів захисту (масок, респіраторів);- при здійсненні будь-якого священнодійства важливо, по можливості, слідкувати за дотриманням дистанції між особами, присутніми у храмі, намагатися уникати безпосереднього контакту між ними, виходячи з того, що на одну особу має припадати не менше 5 кв. м. площі церковної споруди;- використання можливості перегляду онлайн-трансляцій богослужінь на телеканалах, офіційних інтернет-сторінках та в соціальних мережах, зокрема, Міністерство культури та інформаційної політики України у взаємодії з Суспільним телебаченням на весь період дії карантину організовано телевізійні трансляції з головних святинь десяти релігійних організацій України;- участь у богослужінні на відкритому повітрі, не заходячи до приміщення;- використання дезінфікуючих засобів;- наголошуємо на потребі уникати прямого контакту священнослужителів із віруючими і віруючих між собою під час організації богослужінь чи задоволення релігійних потреб;- застосування всіх засобів безпеки при організації освячень пасок та інших продуктів пасхального кошика, що є обов’язковим елементом пасхальних урочистостей. При цьому у всіх випадках слід уникати скупчення вірян;- у сільській місцевості такі освячення можна організувати, запропонувавши священнослужителям освячувати пасхальні кошики при кожному подвір’ї: при цьому господарі мають знаходитися на безпечній відстані – 1.5-2 м. від особи, яка проводить обряд;- у містах варто убезпечити процес освячень або через попереднє здійснення цього обряду у пекарнях (закладах торгівлі), або через налагодження процесу індивідуального освячення пасок (при храмі чи біля помешкань за умов, що віряни знаходитимуться на безпечній відстані один від одного);- альтернативний варіант освячення дарів на Великдень: старший член родини може почитати молитву і самостійно освятити дари йорданською водою;- віряни, що досягли 60-річного віку повинні перебувати на самоізоляції.