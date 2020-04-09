Шостий випадок COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про новий випадок захворювання на коронавірус.
В середу 8 квітня в амбулаторіях Бучанського ЦПМСД було проведено 233 консультацій.
З яких:
103 в амбулаторіях
126 консультацій по телефону
4 виїздів до пацієнтів додому
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Бучанський міський голова звернувся до жителів міста:
Сьогодні отримали офіційно підтверджену інформацію з обласної вірусологічної лабораторії про позитивний результат аналізу ПЛР на коронавірус у чоловіка- контактної особи одного з попередньо офіційно підтверджених випадків (член родини).
Чоловік перебуває під контролем лікарів, які визначають алгоритм його подальшого лікування.
Маємо вже три випадки зараження через контакт із хворими членами родини.
Тому знову наголошую: уникайте контактів з особами, які можуть бути потенційно інфікованими, виконуйте рекомендації!
Залишайтеся вдома!
Станом на 8.00 год. 09.04.2020 року в Київській області лабораторно підтверджено 133 випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), з них 10 у дітей.
За останню добу лабораторно підтверджено 12 випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі 3 у дітей. Крім цього, випадки COVID-19 встановлено в семи чоловіків віком від 19 до 51 року – з Києво-Святошинського (4), Бориспільського (2) районів та м. Буча (1), а також у двох жінок віком 26 та 51 рік – з Києво-Святошинського району.
Лабораторно підтверджені випадки COVID-19 зафіксовано
в Обухівському районі – 34, з них 4 дитини, Києво-Святошинському районі – 37, з них 3 дітей,
м. Ірпінь – 9 (1 дитина),
смт. Ворзель – 1, с
мт. Гостомель – 1,
м. Буча – 6,
смт. Коцюбинське – 1,
у Васильківському районі – 3,
м. Васильків – 1,
Бориспільському – 2,
м. Бориспіль – 9 (1 дитина),
м. Біла Церква – 4,
у Білоцерківському районі – 1,
м. Вишгород – 5,
смт. Ставище – 1,
м. Бровари – 4,
у Броварському районі – 4,
Макарівському – 2,
м. Фастів – 3,
Миронівському районі – 2,
Переяслав-Хмельницькому районі – 1,
смт. Бородянка – 1,
Поліському районі – 1 (дитина).
З них перебувають на стаціонарному лікуванні 42 особи, на амбулаторному (самоізоляції) – 91.