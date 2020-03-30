Зміни спрямовані на підтримку бізнесу в умовах карантину

Зміни в податковому законодавстві, спрямовані на підтримку бізнесу в умовах карантину

І група – до 1,0млн.грн.

ІІ група – до 5,0 млн.грн.

ІІІ група – до 7,0 млн.грн.

- збільшення граничного обсягу доходу, встановленого для платників єдиного податку:- право на податкову знижку з ПДФО на суму витрат, які добровільно перераховані (передані) громадським об'єднанням та/або благодійним організаціям та/або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, та/або іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, та/або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та/або закладам охорони здоров'я державної та/або комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій протягом карантину, що запроваджений Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом, на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), у повному обсязі без урахування обмежень, визначених підпунктом 166.3.2 пункту 166.3 статті 166 Податкового Кодексу.- тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено КМУ.У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення п.198.5 ст. 198 та ст.199 ПКУ не застосовуються щодо таких операцій.- нульовий акциз та спрощення адмінпроцедури виробництва і закупівель спирту для дезінфекторів.- звільнення від плати за землю (земельного податку та орендної плати), а також від податку на нежитлову нерухомість за період з 01 березня по31 березня 2020 року (при цьому відмінено попередні зміни до ПКУ, внесені Законом №533, які передбачали таке звільнення на березень та квітень 2020).- зупинено перебіг строків (в частині процедури адміністративного оскарження) щодо скарг платників податків (крім скарг щодо заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ) які надійдуть до 31 травня 2020, та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020.Закон №540 опубліковано 02 квітня 2020 в газеті «Голос України» .