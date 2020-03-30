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Податкова: 1 березня – 31 травня не застосовуються штрафні санкції по ЄВ

Зміни до Закону №2464: у період 1 березня – 31 травня не застосовуються штрафні санкції по ЄВ, зупиняється строк розгляду скарг та продовжується строк подачі скарг


Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що 2 квітня 2020 набрав чинності Закон України від 30.03.2020 №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а саме:

• У періоди з 01 березня по 31 березня, з 1 квітня по 30 квітня та з 1 травня по 31 травня 2020 року:
- не застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), несвоєчасне подання звітності до податкових органів;
- не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди, підлягає списанню.

• Тимчасово:
- на період до 31 травня 2020 року (включно), зупиняється встановлений Законом № 2464 строк розгляду скарг платників податків єдиного внеску, що надійшли/надійдуть до 31 травня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених частиною четвертою статті 25 Закону № 2464. Податковий орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку;
- до 31 травня 2020 року (включно), продовжується строк подачі скарг платників єдиного внеску, термін подачі яких припадає на період з 18 березня до 31 травня 2020.
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ГУ ДПС у Київській області 
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