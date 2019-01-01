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Податкова: Коли платник звільняється від сплати податку платників І-ІІ груп?

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі (п.295.5 ст.295 Податкового Кодексу).

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що в приватній частині Електронного кабінету платники податків мають змогу в електронному вигляді надіслати лист (запит, звернення, тощо) до відповідного органу ДПС. Листування здійснюється за допомогою меню «Листування з ДПС» у форматі рdf (обмеження 2 МБ).
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: саbіnеt.tах.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.
Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим Кодексом.
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