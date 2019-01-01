Нові випадки захворювання у Коцюбинському, Ворзелі, Ірпені, Гостомелі

7 квітня лабораторно підтверджено (нові) випадки захворювання на коронавірус: 3 – в Коцюбинському, 2 – в Ірпені, 1 – у Ворзелі.

Станом на 7 квітня статистика в регіоні наступна (17 випадків):

Ірпінь: 5;

Коцюбинське: 4;

Ворзель: 2;

Гостомель: 1;

Буча: 5 (члени двох родин)

Україна 1544 33 46Київ 279 12 5Київська область 103 4 5Вінницька область 77 1 0Волинська область 34 0 2Дніпропетровська область 41 1 0Донецька область 10 1 1Житомирська область 14 0 2Закарпатська область 38 1 2Запорізька область 44 6 0Івано-Франківська область 160 0 9Кіровоградська область 53 0 1Луганська область 3 0 0Львівська область 29 2 1Миколаївська область 0 0 0Одеська область 32 0 0Полтавська область 12 0 0Рівненська область 44 0 5Сумська область 51 0 2Тернопільська область 168 0 3Харківська область 1 0 0Херсонська область 13 0 1Хмельницька область 15 0 0Черкаська область 77 0 1Чернігівська область 7 0 1Чернівецька область 247 5 6Автономна Республіка Крим 20 0 0