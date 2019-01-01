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  • Учора, 22:19
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Нові випадки захворювання у Коцюбинському, Ворзелі, Ірпені, Гостомелі

7 квітня лабораторно підтверджено (нові) випадки захворювання на коронавірус: 3 – в Коцюбинському, 2 – в Ірпені, 1 – у Ворзелі.



У Ворзелі це вже другий випадок захворювання на коронавірус. За даними ПЛР-тестування, діагноз COVID-19 підтвердився у чоловіка жінки, мешканки приватного сектора, яка вже була хворою та перебувала на самоізоляції.

Станом на 7 квітня статистика в регіоні наступна (17 випадків):
Ірпінь: 5;
Коцюбинське: 4;
Ворзель: 2;
Гостомель: 1;
Буча: 5 (члени двох родин)


Бережіть себе і дотримуйтеся правил карантину, щоб не підхопити небезпечну інфекцію.

Дані від обласних Центрів громадського здоров‘я і державних адміністрацій
(станом на 22:03, 7 квітня)


Регіон Випадків Одужало Померло

Україна 1544 33 46
Київ 279 12 5
Київська область 103 4 5

Вінницька область 77 1 0
Волинська область 34 0 2
Дніпропетровська область 41 1 0
Донецька область 10 1 1
Житомирська область 14 0 2
Закарпатська область 38 1 2
Запорізька область 44 6 0
Івано-Франківська область 160 0 9
Кіровоградська область 53 0 1
Луганська область 3 0 0
Львівська область 29 2 1
Миколаївська область 0 0 0
Одеська область 32 0 0
Полтавська область 12 0 0
Рівненська область 44 0 5
Сумська область 51 0 2
Тернопільська область 168 0 3
Харківська область 1 0 0
Херсонська область 13 0 1
Хмельницька область 15 0 0
Черкаська область 77 0 1
Чернігівська область 7 0 1
Чернівецька область 247 5 6
Автономна Республіка Крим 20 0 0
1 0

#coronavirus Буча Ырпынь Гостомель Ворзель
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