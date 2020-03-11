Уряд розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності

Зокрема, під час карантину дозволено:



– продаж запчастин для транспортних засобів, у тому числі для тракторів та іншої сільськогосподарської техніки;



– продаж добового молодняка свійської птиці;



– функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок.

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що 2 квітня Рішенням Кабінету Міністрів України внесені зміни до постанови КМУ «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 №211, які пом’якшують умови ведення бізнесу та сприятимуть активізації суб’єктів аграрного сектору для проведення весняної посівної кампанії, а також спрощують доступ населення до фінансових ресурсів.Відповідно до внесених змін розширюється перелік дозволених під час карантину видів господарської діяльності.Крім того, Урядом надано ряд рекомендацій бізнесу, які сприятимуть зменшенню черг та скупчень відвідувачів у магазинах і забезпечуватимуть виконання запроваджених протиепідемічних заходів, серед яких: працювати аптекам цілодобово; допускати відвідувачів до торгових залів не лише у розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі, а й з дотриманням 1,5 метрової відстані між особами, тощо.