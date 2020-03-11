» » Уряд розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності
  • Сьогодні, 09:50
  • 19
  • 0
+aA | -Aa 

Уряд розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що 2 квітня Рішенням Кабінету Міністрів України внесені зміни до постанови КМУ «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 №211, які пом’якшують умови ведення бізнесу та сприятимуть активізації суб’єктів аграрного сектору для проведення весняної посівної кампанії, а також спрощують доступ населення до фінансових ресурсів.


Відповідно до внесених змін розширюється перелік дозволених під час карантину видів господарської діяльності.

Зокрема, під час карантину дозволено:

– продаж запчастин для транспортних засобів, у тому числі для тракторів та іншої сільськогосподарської техніки;

– продаж добового молодняка свійської птиці;

– функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок.


Крім того, Урядом надано ряд рекомендацій бізнесу, які сприятимуть зменшенню черг та скупчень відвідувачів у магазинах і забезпечуватимуть виконання запроваджених протиепідемічних заходів, серед яких: працювати аптекам цілодобово; допускати відвідувачів до торгових залів не лише у розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі, а й з дотриманням 1,5 метрової відстані між особами, тощо.
0 0

#coronavirus Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Посилення карантиних заходів в Україні. Розяснення

Посилення карантиних заходів в Україні. Розяснення

Буча та регіон
Без маски — зась. Уряд посилює заходи безпеки

Без маски — зась. Уряд посилює заходи безпеки

Буча та регіон
Особливості надання житлових субсидій під час карантину

Особливості надання житлових субсидій під час карантину

Управління праці в місті Буча
Укрзалізниця з 18 березня призупиняє внутрішнє пасажирське сполучення.

Укрзалізниця з 18 березня призупиняє внутрішнє пасажирське сполучення.

Буча та регіон
Міграційна служба України: Змінено порядок обслуговування

Міграційна служба України: Змінено порядок обслуговування

Буча та регіон
ШТРАФИ та КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за порушення правил карантину!

ШТРАФИ та КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за порушення правил карантину!

Буча та регіон
Мінюст: Про порядок видачі листків непрацездатності

Мінюст: Про порядок видачі листків непрацездатності

законодавтство
Штрафи за порушення умов карантину. Інфографіка

Штрафи за порушення умов карантину. Інфографіка

Буча та регіон
Просвітицька кампанія: Як знизити ризик інфікування коронавірусом?

Просвітицька кампанія: Як знизити ризик інфікування коронавірусом?

Буча та регіон
Сплата єдиного податку при зміні місця знаходження

Сплата єдиного податку при зміні місця знаходження

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.