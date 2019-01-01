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Статистика COVID-19 Україна: 1462 хворих


В Україні зафіксовано 1462 випадків коронавірусної хвороби COVID-19



За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 77 випадків;
Волинська область — 34 випадки;
Дніпропетровська область — 15 випадків;
Донецька область — 10 випадків;
Житомирська область — 11 випадків;
Закарпатська область — 38 випадків;
Запорізька область — 41 випадок;
Івано-Франківська область — 160 випадків;
Кіровоградська область — 53 випадки;
м. Київ — 253 випадки;
Київська область — 97 випадків;
Львівська область — 29 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 30 випадків;
Полтавська область — 12 випадків;
Рівненська область — 40 випадків;
Сумська область — 51 випадок;
Тернопільська область — 168 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 13 випадків;
Хмельницька область — 10 випадків;
Чернівецька область — 247 випадків;
Черкаська область — 62 випадки;
Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.





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Симптоми коронавірусу:



Підвищення температури до 39 градусів.
Інтоксикація організму.
Пневмонія може розвиватися без підвищення температури тіла або короткочасного підвищення до 37,5 градусів;
Може бути тривалий низький субфебриллитет (7 днів і більше) – таким хворим необхідно робити рентген навіть при відсутності фізикальних даних.
Сухість у ротоглотці, яка викликає сильну спрагу.
Сухий кашель.
У 15% хворих виникають різі в очах і кон’юнктивіт.
У 10-15% виникає аносмія (втрата нюху);
Розвиток пневмоній супроводжується вельми мізерними фізикальними даними.
На п’ятий чи восьмий день стан може погіршуватися, знову підвищуватися температура тіла і посилюватися симптоми ураження дихальних шляхів.
30% госпіталізованих пацієнтів і 8% амбулаторних відзначається лейкопенія, тромбоцитопенія, підвищення активності трансаміназ.




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