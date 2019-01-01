Статистика COVID-19 Україна: 1462 хворих

В Україні зафіксовано 1462 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Симптоми коронавірусу:



Підвищення температури до 39 градусів.

Інтоксикація організму.

Пневмонія може розвиватися без підвищення температури тіла або короткочасного підвищення до 37,5 градусів;

Може бути тривалий низький субфебриллитет (7 днів і більше) – таким хворим необхідно робити рентген навіть при відсутності фізикальних даних.

Сухість у ротоглотці, яка викликає сильну спрагу.

Сухий кашель.

У 15% хворих виникають різі в очах і кон’юнктивіт.

У 10-15% виникає аносмія (втрата нюху);

Розвиток пневмоній супроводжується вельми мізерними фізикальними даними.

На п’ятий чи восьмий день стан може погіршуватися, знову підвищуватися температура тіла і посилюватися симптоми ураження дихальних шляхів.

30% госпіталізованих пацієнтів і 8% амбулаторних відзначається лейкопенія, тромбоцитопенія, підвищення активності трансаміназ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 77 випадків;Волинська область — 34 випадки;Дніпропетровська область — 15 випадків;Донецька область — 10 випадків;Житомирська область — 11 випадків;Закарпатська область — 38 випадків;Запорізька область — 41 випадок;Івано-Франківська область — 160 випадків;Кіровоградська область — 53 випадки;м. Київ — 253 випадки;Київська область — 97 випадків;Львівська область — 29 випадків;Луганська область — 3 випадки;Одеська область — 30 випадків;Полтавська область — 12 випадків;Рівненська область — 40 випадків;Сумська область — 51 випадок;Тернопільська область — 168 випадків;Харківська область — 1 випадок;Херсонська область — 13 випадків;Хмельницька область — 10 випадків;Чернівецька область — 247 випадків;Черкаська область — 62 випадки;Чернігівська область — 7 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.--