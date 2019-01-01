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Ворзель прийме 220 евакуйованих для обсервації

КОДА визначили 6 місць для обсервації евакуйованих з за кордону українців.



80 осіб розмістять у Миронівці на території “Обласної лікарні відновного лікування”.
200 - у Обласному дитячому санаторії “Поляна” у Баришівському районі.
"Київський обласний дитячий санаторій" у Ворзель зможе прийняти 220 евакуйованих.
У селі Віта-Поштова Києво-Святошинського району мотель "Шалє" забезпечить ізоляцію 20 громадян.
Готель "Бориспіль" - прийме 130 осіб, а санаторій "Барвінок" у Боярці - 110.

Поточна епідеміологічна ситуація у Київський області

За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на ранок 6 квітня 2020 року офіційно підтверджено 91 випадок захворювання на коронавірус.

В т.ч. 6 дітей ( 3 – смт Козин ; 1 – с. Лісники; 1 – с. Гатне; 1 – м. Бориспіль).

З них :
– в Обухівському р-ні (смт Козин – 19, с. Романків – 3, м. Українка -3, м. Обухів -5);
– у Києво-Святошинському р-ні (3- м . Вишневе, 3 – м. Боярка, 4 – с. Лісники, 3 – с. Гатне, 1 – с. Дмитрівка, 3- с. Софіївська Борщагівка, 1- с. Тарасівка, 2- с.Крюковщина, 1 – с. Свято-Петрівське);

7 – у м. Бориспіль;
5 – у м . Буча;
4 – у м. Біла Церква;
4 – м. Вишгород;
3 – у м. Бровари;
3 -м. Ірпінь;
2 – у Васильківському р-ні, с. Рославичі;
2 –у Миронівському р-ні (с. Маслівка);
1 – у Бориспільському р-ні, с. Гнідин;
1 – у смт Ворзель ;
1 – у м. Гостомель ;
1 –у Білоцерківському р-ні, с. Фурси;
1 – у Броварському р-ні, с. Зазим’є;
1 – у Ставищенському р-ні, смт. Ставище;
1 – с. Коцюбинське;
1 – у Макарівському р-ні, с. Мостище;
1 – м. Фастів.

З них на стаціонарному лікуванні 32 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 59.

Одужало – 4. (1. жінка, 21 рік, м. Бровари; 2. Чоловік 51 рік, м. Біла Церква; 3. Жінка 34 роки, с. Дмитрівка; 4. Жінка 50 років, м. Обухів).

Померло – 5 (нових випадків за добу не має).

За віком захворілих:
0- 10 років – 6,6%;
11 – 20 років – 2,2%;
21 – 30 років – 8,7%;
31- 40 років – 22%;
41 – 50 років – 29,7 %;
51 – 60 років – 20,9%;
61-70 років – 4,4% ;
понад 70 років – 5,5%.

Підозру на зараження мають 387 осіб.
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koda.gov.ua 
 Ворзель #coronavirus
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