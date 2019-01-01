Ворзель прийме 220 евакуйованих для обсервації

КОДА визначили 6 місць для обсервації евакуйованих з за кордону українців.

Поточна епідеміологічна ситуація у Київський області За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на ранок 6 квітня 2020 року офіційно підтверджено 91 випадок захворювання на коронавірус.



В т.ч. 6 дітей ( 3 – смт Козин ; 1 – с. Лісники; 1 – с. Гатне; 1 – м. Бориспіль).



З них :

– в Обухівському р-ні (смт Козин – 19, с. Романків – 3, м. Українка -3, м. Обухів -5);

– у Києво-Святошинському р-ні (3- м . Вишневе, 3 – м. Боярка, 4 – с. Лісники, 3 – с. Гатне, 1 – с. Дмитрівка, 3- с. Софіївська Борщагівка, 1- с. Тарасівка, 2- с.Крюковщина, 1 – с. Свято-Петрівське);



7 – у м. Бориспіль;

5 – у м . Буча;

4 – у м. Біла Церква;

4 – м. Вишгород;

3 – у м. Бровари;

3 -м. Ірпінь;

2 – у Васильківському р-ні, с. Рославичі;

2 –у Миронівському р-ні (с. Маслівка);

1 – у Бориспільському р-ні, с. Гнідин;

1 – у смт Ворзель ;

1 – у м. Гостомель ;

1 –у Білоцерківському р-ні, с. Фурси;

1 – у Броварському р-ні, с. Зазим’є;

1 – у Ставищенському р-ні, смт. Ставище;

1 – с. Коцюбинське;

1 – у Макарівському р-ні, с. Мостище;

1 – м. Фастів.



З них на стаціонарному лікуванні 32 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 59.



Одужало – 4. (1. жінка, 21 рік, м. Бровари; 2. Чоловік 51 рік, м. Біла Церква; 3. Жінка 34 роки, с. Дмитрівка; 4. Жінка 50 років, м. Обухів).



Померло – 5 (нових випадків за добу не має).



За віком захворілих:

0- 10 років – 6,6%;

11 – 20 років – 2,2%;

21 – 30 років – 8,7%;

31- 40 років – 22%;

41 – 50 років – 29,7 %;

51 – 60 років – 20,9%;

61-70 років – 4,4% ;

понад 70 років – 5,5%.



Підозру на зараження мають 387 осіб.

80 осіб розмістять у Миронівці на території “Обласної лікарні відновного лікування”.200 - у Обласному дитячому санаторії “Поляна” у Баришівському районі.У селі Віта-Поштова Києво-Святошинського району мотель "Шалє" забезпечить ізоляцію 20 громадян.Готель "Бориспіль" - прийме 130 осіб, а санаторій "Барвінок" у Боярці - 110.