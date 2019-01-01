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  • Учора, 15:01
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Чи горить торф, ліс в регіоні? Щоденний моніторинг

5 квітня з самого зранку представниками відділу з питань надзвичайних ситуацій проведено щоденний моніторинг природних екосистем на предмет виявлення місць горіння торфу.


Про це повідомляє Олександр Маркушин, gерший заступник міського голови міста Ірпеня.
Кілька днів тому загасили заплаву річки Буча, на сьогодні в нашому регіоні в заплавах річок Ірпінь та Бучанка таких місць не виявлено. Ситуацію контролюємо!

Розумію хвилювання людей щодо специфічного запаху торфу в повітрі, що заполонив наше місто з самого ранку. Проте офіційно ще раз підкреслюю - в межах нашого міста таких пожеж на сьогодні не виявлено. Однак, за офіційною інформацією ГУ ДСНС України в Київській області, в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.
Закликаю громадян дотримуватися умов карантину, без крайньої необхідності не виходити на вулицю.


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горит торф в Ирпене Ірпінь Буча
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