» » Київ з 6 квітня: Діятимуть нові протиепідемічні обмеження в місті і при вїзді
  • Учора, 23:50
  • 59
  • 0
+aA | -Aa 

Київ з 6 квітня: Діятимуть нові протиепідемічні обмеження в місті і при вїзді

У столиці діятимуть нові протиепідемічні обмеження – опубліковано розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації


Відповідні зміни зафіксовані у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Микола Поворозник пояснив, яких вимог необхідно буде дотримуватись громадянам на території міста Києва, аби запобігти поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19.

«Із понеділка, 6 квітня, у столиці, як і в інших містах України, почнуть діяти нові обмеження, затверджені Постановою Уряду №211. Також міська влада затвердила новий перелік заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19. Я розумію, що більшість обежень можуть здаватися незручними, та зараз мова йде про здоров'я та життя тисяч киян. І це той момент, коли все залежить від кожного з нас. Тому будьмо свідомими та відповідальними», – пояснив Микола Поворозник.

Так, новою редакцією розпорядження встановлені особливі умови в’їзду та виїзду з міста для громадян і транспортних засобів, затверджені вимоги до якості реалізації продуктів харчування та продовольчої торгівлі, у тому числі в магазинах на автозаправках, та запроваджені обмежувальні заходи для населення.

Крім того, розпорядженням установлено особливий порядок проведення профілактичних та протиепідемічних заходів для закладів освіти і гуртожитків закладів освіти, для транспортних підприємств, для закладів торгівлі господарчими товарами (засобами гігієни) – незалежно від їх підпорядкування і форми власності. А також для працівників підприємств із обслуговування житлового фонд, підприємств, установ та організацій, для яких неможливо перейти на дистанційний режим роботи, для тимчасових споруд (малих архітектурних форм), у яких здійснюється торгівля продовольчими та/або непродовольчими товарами без приготування та/або споживання їжі та напоїв.

Документом також тимчасово призупинено діяльність деяких суб’єктів господарювання (із повним переліком можна ознайомитися у документі).

Роз’яснення щодо обмежень також викладені в інфографіці.







1 0

kyivcity.gov.ua
 #coronavirus Буча Київ
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Четвертий випадок COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Четвертий випадок COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Буча та регіон
Посилення карантиних заходів в Україні. Розяснення

Посилення карантиних заходів в Україні. Розяснення

Буча та регіон
КМДА: Тести для України - на антитіла, а для Іспанії - на антиген

КМДА: Тести для України - на антитіла, а для Іспанії - на антиген

Буча та регіон
Карантин в Україні продовжили до 24 квітня

Карантин в Україні продовжили до 24 квітня

Буча та регіон
Мінюст: Про порядок видачі листків непрацездатності

Мінюст: Про порядок видачі листків непрацездатності

законодавтство
Бучанський центр первинної медицини: Статистика за 25 березня

Бучанський центр первинної медицини: Статистика за 25 березня

Буча та регіон
В області введено режим надзвичайної ситуації

В області введено режим надзвичайної ситуації

Буча та регіон
Штрафи за порушення умов карантину. Інфографіка

Штрафи за порушення умов карантину. Інфографіка

Буча та регіон
У Києві закривають всі заклади, крім аптек, продуктових магазинів та АЗС

У Києві закривають всі заклади, крім аптек, продуктових магазинів та АЗС

Буча та регіон
Оперативна карта роботи пунктів пропуску на час карантину

Оперативна карта роботи пунктів пропуску на час карантину

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.