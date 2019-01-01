Київ з 6 квітня: Діятимуть нові протиепідемічні обмеження в місті і при вїзді

У столиці діятимуть нові протиепідемічні обмеження – опубліковано розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
Відповідні зміни зафіксовані у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Микола Поворозник пояснив, яких вимог необхідно буде дотримуватись громадянам на території міста Києва, аби запобігти поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19.
«Із понеділка, 6 квітня, у столиці, як і в інших містах України, почнуть діяти нові обмеження, затверджені Постановою Уряду №211. Також міська влада затвердила новий перелік заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19. Я розумію, що більшість обежень можуть здаватися незручними, та зараз мова йде про здоров'я та життя тисяч киян. І це той момент, коли все залежить від кожного з нас. Тому будьмо свідомими та відповідальними», – пояснив Микола Поворозник.
Так, новою редакцією розпорядження встановлені особливі умови в’їзду та виїзду з міста для громадян і транспортних засобів, затверджені вимоги до якості реалізації продуктів харчування та продовольчої торгівлі, у тому числі в магазинах на автозаправках, та запроваджені обмежувальні заходи для населення.
Крім того, розпорядженням установлено особливий порядок проведення профілактичних та протиепідемічних заходів для закладів освіти і гуртожитків закладів освіти, для транспортних підприємств, для закладів торгівлі господарчими товарами (засобами гігієни) – незалежно від їх підпорядкування і форми власності. А також для працівників підприємств із обслуговування житлового фонд, підприємств, установ та організацій, для яких неможливо перейти на дистанційний режим роботи, для тимчасових споруд (малих архітектурних форм), у яких здійснюється торгівля продовольчими та/або непродовольчими товарами без приготування та/або споживання їжі та напоїв.
Документом також тимчасово призупинено діяльність деяких суб’єктів господарювання (із повним переліком можна ознайомитися у документі).
Роз’яснення щодо обмежень також викладені в інфографіці.