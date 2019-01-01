Карантин посилюється: Уряд роз'яснив усі нові заборони

Згідно з новими правилами, вже з суботи українцям заборонили відвідувати парки і сквери, виходити на вулицю без документів.

З понеділка не можна буде відвідувати громадські місця без маски та виходити на вулицю більш як двом особам.

Чи можна ходити по вулиці без маски?

Що таке громадське місце?

Зокрема, в Києві до громадських місць належать також:



- зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них

- церкви та 50-метрова зона навколо них

- заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки

- кінотеатри та прилегла до них територія.

Навіщо носити з собою документи, що посвідчують особу?

Яка відповідальність за порушення правил карантину? За що штрафуватимуть?

Штраф складає від 17 тис. грн до 34 тис. грн.

Чи закривають церкви під час карантину?

Чи можна ходити по вулиці втрьох?

А якщо про людей похилого віку нема кому подбати?

Чи можна буде гуляти навколо будинку?

Чи можна гуляти на вулиці з дітьми?

Чи можна ходити в парк чи сквер?

Як тепер вигулювати домашніх тварин?

Чи мають магазини, банки та аптеки забезпечувати відвідувачів масками або респіраторами?