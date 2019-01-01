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Посилення карантиних заходів в Україні. Розяснення

2 квітня 2020 року Уряд вніс зміни до постанови № 211 «Про запобігання поширенню на території гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 України», якими посилив карантинні заходи. Текст постанови опубліковано на Урядовому порталі.



Зокрема, нові обмеження передбачають посилення маскового режиму, заборону відвідування парків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, припинення пасажирських перевезень, обов’язкову самоізоляцію осіб 60+ та обсервацію тих, хто повернувся з-за кордону.

Також на час карантину заборонено відключати або обмежувати постачання електроенергії підприємствам централізованого водопостачання та водовідведення, а також припиняти постачання газу виробникам теплової енергії.

Зокрема, з 6 по 24 квітня заборонено:

- перебувати в громадських місцях без маски або респіратора;
- ходити групою понад 2 особи (крім випадків службової необхідності і супроводу дітей);
- перебування в громадських місцях дітей віком до 14 років без супроводу дорослих;
- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою, а також спортивних і дитячих майданчиків;
- будь-які пасажирські перевезення за певними винятками;
- перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу;
- самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).


Водночас дозволено з дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів:
- подовжувати графік роботи магазинів та аптек;
- допускати відвідувачів у торгівельні зали за умови дотриманням 1,5-метрової дистанції між людьми та з розрахунку – один відвідувач на 10 квадратних метрів площі.

«Уряд відслідковує дані щодо кількості заражень і динаміки поширення хвороби, спричиненої коронавірусом, в країні. Тож посилення обмежувальних заходів цілком необхідний крок. Ми маємо захистити населення та зупинити поширення COVID-19. Важливо, що серед прийнятих змін є й ініційовані Мінрегіоном – щодо заборони постачальникам електроенергії відключати та обмежувати нижче технологічного рівня споживання електроенергії підприємствам централізованого водопостачання та водовідведення, а також заборони припинення постачання газу виробникам теплової енергії. Ці заходи допоможуть підтримати обласні підприємства на час зменшення рівня оплати комунальних послуг споживачами», – зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
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