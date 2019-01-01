Посилення карантиних заходів в Україні. Розяснення

2 квітня 2020 року Уряд вніс зміни до постанови № 211 «Про запобігання поширенню на території гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 України», якими посилив карантинні заходи. Текст постанови опубліковано на Урядовому порталі.

Зокрема, з 6 по 24 квітня заборонено:



- перебувати в громадських місцях без маски або респіратора;

- ходити групою понад 2 особи (крім випадків службової необхідності і супроводу дітей);

- перебування в громадських місцях дітей віком до 14 років без супроводу дорослих;

- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою, а також спортивних і дитячих майданчиків;

- будь-які пасажирські перевезення за певними винятками;

- перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу;

- самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).

«Уряд відслідковує дані щодо кількості заражень і динаміки поширення хвороби, спричиненої коронавірусом, в країні. Тож посилення обмежувальних заходів цілком необхідний крок. Ми маємо захистити населення та зупинити поширення COVID-19. Важливо, що серед прийнятих змін є й ініційовані Мінрегіоном – щодо заборони постачальникам електроенергії відключати та обмежувати нижче технологічного рівня споживання електроенергії підприємствам централізованого водопостачання та водовідведення, а також заборони припинення постачання газу виробникам теплової енергії. Ці заходи допоможуть підтримати обласні підприємства на час зменшення рівня оплати комунальних послуг споживачами», – зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.



у.Також на час карантину заборонено відключати або обмежувати постачання електроенергії підприємствам централізованого водопостачання та водовідведення, а також припиняти постачання газу виробникам теплової енергії.- подовжувати графік роботи магазинів та аптек;- допускати відвідувачів у торгівельні зали за умови дотриманням 1,5-метрової дистанції між людьми та з розрахунку – один відвідувач на 10 квадратних метрів площі.