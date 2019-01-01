Украина: На коронавирус будут тестировать всех с вирусными пневмониями

Министерство здравоохранения решило тестировать на коронавирус, которым заразились уже больше миллиона человек, всех больных с вирусными пневмониями.

"Сегодня на встрече с министром здравоохранения мы пересмотрели вопрос пневмоний, заболевания и тестирования на пневмонию. И мы приняли решение с завтрашнего дня обязать при всех вирусных пневмониях отбирать материал и передавать его на тестирование на коронавирус. Перед этим было принято решение, все летальные исходы от вирусных пневмоний мы берем материал и доставляем в вирусологическую лабораторию для того, чтобы ретроспективно оценить возможные пропущенные случаи коронавирусной болезни", - сказал он.