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Украина: На коронавирус будут тестировать всех с вирусными пневмониями

Министерство здравоохранения решило тестировать на коронавирус, которым заразились уже больше миллиона человек, всех больных с вирусными пневмониями.


Об этом в ходе ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1 сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня на встрече с министром здравоохранения мы пересмотрели вопрос пневмоний, заболевания и тестирования на пневмонию. И мы приняли решение с завтрашнего дня обязать при всех вирусных пневмониях отбирать материал и передавать его на тестирование на коронавирус. Перед этим было принято решение, все летальные исходы от вирусных пневмоний мы берем материал и доставляем в вирусологическую лабораторию для того, чтобы ретроспективно оценить возможные пропущенные случаи коронавирусной болезни", - сказал он.
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ukranews.com
 #coronavirus
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