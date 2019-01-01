Без маски — зась. Уряд посилює заходи безпеки

Жорсткі заходи безпеки будуть діяти на період карантину – до 24 квітня
Для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби Уряд планує запровадити більш жорсткі заходи безпеки на період карантину – до 24 квітня 2020 року.
Рішення Кабмін прийняв на черговому засіданні. Так, під час карантину до 24 квітня на всій території України, серед внесених нових змін діятиме заборона на:
- перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;
- переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;
- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
- відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
- проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.