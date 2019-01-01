Без маски — зась. Уряд посилює заходи безпеки

Жорсткі заходи безпеки будуть діяти на період карантину – до 24 квітня

Для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби Уряд планує запровадити більш жорсткі заходи безпеки на період карантину – до 24 квітня 2020 року.

Рішення Кабмін прийняв на черговому засіданні. Так, під час карантину до 24 квітня на всій території України, серед внесених нових змін діятиме заборона на: