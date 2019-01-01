Карантин: Умови, за яких торговельним ринкам дозволено працювати

Визначено умови, за яких торговельним ринкам дозволено працювати під час поширення коронавірусної інфекції в Україні

«Важливо, щоб незважаючи на карантинні заходи, люди мали змогу придбати харчові продукти. Дотримання умов співробітниками торговельних ринків будуть контролювати відповідні органи.



Відповідальність за дотримання умов при відкритті ринків і рішення про доцільність їх відкриття повністю залежить від рішень органів місцевого самоврядування», – зазначає Віктор Ляшко.

• здійснювати торговельну діяльність можуть лише зареєстровані оператори ринку харчових продуктів;• перебувати на 20 квадратних метрах торговельної площі може щонайбільше один відвідувач;• забезпечити можливість покупцям у чергах тримати дистанцію не менш ніж 1,5 метра;• забезпечити персонал засобами індивідуального захисту;• забезпечити дотримання протиепідемічних заходів;• для ринків вихідного дня забезпечити відстань між місцями торгівлі не менш ніж 3 метри.Відповідна постанова підписана заступником Міністра охорони здоров’я України – головним державним санітарним лікарем України та керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктором Ляшком.У разі зловживань, якщо комерційні інтереси переважатимуть над суспільними, буде прийнято відповідні коригування.