Укрзалізниця запускає службові поїзди для транспортування медиків

Укрзалізниця запускає соціальну програму із безкоштовного підвозу медиків службовим поїздами

Розклад руху службових поїздів Укрзалізниці надаватиметься органам місцевої влади для доведення до відома працівників медичних установ. Для уточнення графіку руху поїздів можна також звертатися за номером гарячої лінії Укрзалізниці – 0800503111 та у Messenger офіційної сторінки Укрзалізниці у Facebook. Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця отримала погодження від Міністерства інфраструктури на курсування службових поїздів для залізничників, задіяних у забезпеченні безперервних виробничих процесів та безпеки руху.

«Забезпечення сталої роботи економіки, підтримка критичних сфер для соціального захисту громадян – спільне завдання для нас усіх сьогодні. Укрзалізниця, як найбільший перевізник у державі та відповідальний бізнес, відсьогодні організовує безкоштовне перевезення медичних працівників своїми службовими поїздами», — наголосив виконувач обов'язків голови правління АТ «Укрзалізниця» Желько Марчек.Питання підвозу медиків вже погоджено з Міністерством інфраструктури України. Попередній перелік маршрутів та кількість місць, необхідних для перевезення, були розраховані на основі даних від місцевих органів влади.Підставою для проїзду медиків є службове посвідчення або інший документ, що підтверджує роботу у медичному закладі. Обов'язковою умовою є також наявність засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.Вони курсують на всіх залізницях, крім Львівської та Південної, де підвіз працівників здійснюється автотранспортом.