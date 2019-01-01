Хворих на коронавірус лікують безкоштовно

Медична допомога хворим на коронавірус у комунальних закладах охорони здоров'я має бути безоплатною.

"Згідно з законом про захист населення від інфекційних хвороб, медична допомога в комунальних закладах охорони здоров'я хворим на інфекційні хвороби надається безоплатно. Сьогодні, 1 квітня, система охорони здоров'я запрацювала в іншому режимі. Національна служба здоров'я України передбачила спеціальний тариф, який буде оплачуватися комунальним закладам охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на коронавірус", - сказав Ляшко.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.

Він зазначив, що МОЗ робитиме все можливе, аби хворі, які потрапляють до лікарень і лікуються від коронавірусної хвороби, мали повне забезпечення засобами для симптоматичного лікування, а у разі появи специфічних ознак хвороби, то і засобами специфічного лікування. "Це наш обов'язок - надати усім допомогу, хто цього потребує", - додав Ляшко.