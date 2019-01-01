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Штраф за поширення неправдивих чуток про COVID-19‼️

26 березня 2020 року Лисичанський міський суд Луганської області постановив що особа, за поширювання неправдивих чуток притягається до адміністративної відповідальності та повинен сплатити штраф у розмірі 170 грн. і 420 грн. судового збору.

В постанові суду зазначено, що 14 березня 2020 року особа поширила «неправдиву інформацію» щодо короновірусної інфекції COVID-19 розмістивши таку інформацію в мережі Фейсбук.

На думку суду, така інформація недостовірна та є чуткою(СЛУХОМ), яка може викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку!

Відповідно ст.. 173-1 КУпАП таке порушення кваліфікується як – «Поширювання неправдивих чуток», що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку за що передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від 170 грн. до 255 грн. або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

Джерело постанови: www.reyestr.court.gov.ua >>
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