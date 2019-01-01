» » Пандемія COVID-19: погляд лікарки зі США (відео)
  • Сьогодні, 17:01
  • 74
  • 0
+aA | -Aa 

Пандемія COVID-19: погляд лікарки зі США (відео)

Лікарка Ліжа Тверські працює зараз «на лінії вогню» в декількох лікарнях Манхеттена у Нью-Йорку.


В інтерв’ю для «Голосу Америки» вона розповіла про ситуацію в медичних установах Нью-Йорка і про те, в яких умовах медикам доводиться працювати у ці дні. Нині США вийшли на перше місце за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

29 березня президент США Дональд Трамп під час пресбрифінгу в Білому домі заявив, що літаки з медичним обладнанням вже прибувають в аеропорт імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку. Трамп наголосив, що федеральний уряд продовжує мобілізувати всі ресурси для боротьби з пандемією COVID-19.

посилання на оригінал публікації >>

1 0

www.radiosvoboda.org 
 відеосюжет #coronavirus
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
На гарячу лінію з питань COVID-19 звернулися 33 тисяч жителів Київської області

На гарячу лінію з питань COVID-19 звернулися 33 тисяч жителів Київської області

Суспільство
Київська ОДА працюватиме цілодобово

Київська ОДА працюватиме цілодобово

Буча та регіон
Статистика COVID-19 Україна: 475 хворих

Статистика COVID-19 Україна: 475 хворих

Суспільство
Бучанський центр первинної медицини: Статистика за 25 березня

Бучанський центр первинної медицини: Статистика за 25 березня

Буча та регіон
В Італії майже 800 загиблих від коронавируса за добу. Це новий антирекорд

В Італії майже 800 загиблих від коронавируса за добу. Це новий антирекорд

Буча та регіон
Мер Житомира повідомив про перший випадок коронавірсу (відео)

Мер Житомира повідомив про перший випадок коронавірсу (відео)

Буча та регіон
Вірусолог назвав нові симптоми коронавируса

Вірусолог назвав нові симптоми коронавируса

Буча та регіон
ФЕЙК: COVID-19 В ІРПЕНІ. СПРОСТУВАННЯ

ФЕЙК: COVID-19 В ІРПЕНІ. СПРОСТУВАННЯ

Буча та регіон
Україна: он-лайн карта поширення коронавірусу (COVID-19_

Україна: он-лайн карта поширення коронавірусу (COVID-19_

Буча та регіон
МОЗ: Telegram-канал про коронавірус

МОЗ: Telegram-канал про коронавірус

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.