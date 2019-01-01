Пандемія COVID-19: погляд лікарки зі США (відео)

Лікарка Ліжа Тверські працює зараз «на лінії вогню» в декількох лікарнях Манхеттена у Нью-Йорку.
В інтерв’ю для «Голосу Америки» вона розповіла про ситуацію в медичних установах Нью-Йорка і про те, в яких умовах медикам доводиться працювати у ці дні. Нині США вийшли на перше місце за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
29 березня президент США Дональд Трамп під час пресбрифінгу в Білому домі заявив, що літаки з медичним обладнанням вже прибувають в аеропорт імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку. Трамп наголосив, що федеральний уряд продовжує мобілізувати всі ресурси для боротьби з пандемією COVID-19.
посилання на оригінал публікації >>