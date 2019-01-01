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80 млн євро від ЄС отримає Україна

Європейський Союз оперативно відреагував на потреби України в захисті населення від поширення коронавірусу.


Про повідомляє Денис Шмигаль, Прем‘єр-міністр України

ЄС виділив пакет допомоги у розмірі 80 млн євро (майже 2,5 млрд грн), який буде спрямований на підтримку української системи охорони здоров’я, економіки (зокрема малих і середніх підприємств) та тих, хто найбільше постраждав від кризи.

Ми повинні продемонструвати єдність та активізувати нашу співпрацю, щоб спільно подолати поточні виклики! Вдячні представникам Європейського Союзу за підтримку дій Уряду в боротьбі з розповсюдженням COVID-19.
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#coronavirus
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