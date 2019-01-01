80 млн євро від ЄС отримає Україна

Європейський Союз оперативно відреагував на потреби України в захисті населення від поширення коронавірусу.

Ми повинні продемонструвати єдність та активізувати нашу співпрацю, щоб спільно подолати поточні виклики! Вдячні представникам Європейського Союзу за підтримку дій Уряду в боротьбі з розповсюдженням COVID-19.